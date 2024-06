Una azafata que trabaja para una importante aerolínea estadounidense ha compartido una importancia advertencia a los pasajeros que suelen beber alcohol en el aeropuerto antes de abordar su vuelo. A través de un video en TikTok, la aeromoza, quien prefiere mantener su anonimato, hizo un llamado a la responsabilidad y al buen juicio de los viajeros. Por cierto, puede que te interese el testimonio de un experto que dio a conocer un sencillo truco para deshacerse del mal olor en el auto con solo un ingrediente.

“Este es un anuncio de servicio público para todos los que les gusta beber en el aeropuerto”, empezó diciendo la joven, según consignó el medio Daily Mail. La azafata explicó que, si bien no quiere arruinar el viaje de nadie, está obligada por ley a negar el abordaje a pasajeros que aparenten estar ebrios.

“No quiero echarte, no querrás pasar vergüenza. No querrás perder tu vuelo”, señaló. “Es una situación en la que ambos salimos ganando”, agregó, pidiendo a los viajeros que no intenten subir al avión si consideran que han bebido demasiadas bebidas alcohólicas.

Las normas de la industria aérea internacional son claras: no se permite el abordaje de pasajeros visiblemente ebrios.

Las Regulaciones Federales de Aviación de Estados Unidos (FAA) también lo destacan, indicando que las aerolíneas no pueden “permitir que ninguna persona suba a bordo de sus aviones si parece estar ebria”.

Las consecuencias para los pasajeros ebrios que causan molestias a bordo pueden ser graves: desde multas hasta la prohibición de volar en esa aerolínea en el futuro. Además, es importante recordar que el alcohol tiene un efecto más fuerte a grandes alturas, lo que puede agravar la situación.

Foto referencial: Pixabay

Los pasajeros en estado de ebriedad representan un peligro para el vuelo

Más allá de las molestias, los pasajeros ebrios pueden representar un peligro para ellos mismos y para otros. Se han reportado casos de acoso e incluso agresión a la tripulación de cabina por parte de personas en estado de ebriedad, lo que pone en riesgo la seguridad del vuelo.

El video de la azafata ha generado gran revuelo en TikTok. Algunos usuarios se burlaron del consumo excesivo de alcohol en los aeropuertos, mientras que otros comparten historias de advertencia sobre pasajeros que arruinaron sus viajes.

“Imagínate lo borracho que tienes que estar para que te digan: ‘estás demasiado borracho para sentarte en un asiento’”, señaló un internauta. “Literalmente traigo mi copa para llevar llena de vino desde el salón a bordo jajaja”, reveló otro.

“El otro día, a las 5.30 de la mañana, tuvieron que sacar del avión a una mujer borracha mientras esperaba mi vuelo”, agregó un tercero. “Una vez tuve que ayudar a una mujer a subir a su vuelo. La golpearon contra la barra. Ella hizo el vuelo”, dijo otro usuario.

Sea cual sea tu postura sobre este tema, es importante recordar que la seguridad de todos los pasajeros a bordo de un avión es una prioridad.

Beber con moderación al estar en el aeropuerto y evitar subir al avión en estado de ebriedad son medidas simples que pueden evitar situaciones desagradables, además de potencialmente peligrosas.

Lo que no debes pasar por alto al tomar un vuelo

Reserva con tiempo, elige asiento, factura equipaje, imprime tarjeta de embarque y llega temprano al aeropuerto.

Empaca inteligentemente, sigue las restricciones de la aerolínea y lleva solo lo necesario.

Viste ropa cómoda, come ligero y evita comidas pesadas antes del vuelo.

Lleva un libro, revista, música o juegos para pasar el tiempo.

Duerme si puedes para descansar.

Sé amable con la tripulación de cabina.

