El reconocido narrador de fútbol mexicano Christian Martinoli volvió a la actividad tras unas vacaciones por su participación en el Mundial Qatar 2022. Él regresó feliz a los micrófonos pero antes relató algunas de sus experiencias vividas en tierras qataríes, entre ellas la de visitar el restaurante del famoso chef turco Salt Bae. Sus declaraciones se han vuelto viral en las redes.

Famoso por su peculiar modo de salar la carne, Salt Bae tiene un exclusivo restaurante en Qatar en el que se pagan exorbitantes precios. Allí estuvo Martinoli, quien dijo que “no es la gran cosa” e incluso afirmó que le parece “una mamada” lo que se paga por estar allí, una experiencia muy sobrevalorada.

Durante sus comentarios para el canal de YouTube de su colega Luis García, Martinoli confesó que “lugares de carnes como ese hay mil” en el mundo, por lo que no recomienda desembolsar tales cantidades de dinero por una experiencia que no se justifica, ya que “ni la mesa es mamona”.

La experiencia de Martinoli en el restaurante de Salt Bae

“Yo no quería ir, el tipo hasta le echa más sal de lo que pensé, en vivo se ve más cabr... la cantidad de sal que le avienta a la carne. Es mamador el tipo, el restaurante es mamador, sinceramente no me parece la gran cosa. La carne es buena, pero lo demás del restaurante no me parece de gran nivel. Ni las mesas del lugar, ni la que nos tocó, ni como está acondicionado el lugar es de un sitio mamón, es verdaderamente caro, sinceramente no vale la pena”, declaró el famoso narrador de fútbol mexicano.

“Ni cuenta te das cuando viene. Nos tuvieron esperando como 40 minutos la carne, el güey no llegaba y de pronto aparece de la nada con un séquito, hace su mamada de la sal y se va. Al final no sé quién pidió la foto y solo me puse. Para mí no vale la pena, todo lo que rodea al restaurante no lo vale, es una mamada desproporcionada lo que pagas para la experiencia que recibes. Para mí no es más que un restaurante de carnes como hay mil, cero estrellas le doy”, contó Martinoli sobre el local de Salt Bae.

El video viral de Martinoli sobre Salt Bae

