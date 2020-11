El covid-19 trajo consigo una crisis económica que provocó que mucha gente perdiera su trabajo. Este es el caso de Eric Phillip Gordon, un hombre de Houston, Texas (Estados Unidos), que se ha visto en la necesidad de dormir en su auto tras perder su empleo y su casa por culpa de la pandemia.

“Solíamos ver personas sin hogar y casi se convirtió en un cliché”, dijo Eric en conversación con ABC13. “Pasé de una casa y un trabajo a 220 dólares. Ahora vivo en mi auto debajo de un puente”.

“Estoy muy triste. Estoy aislado. Estoy solo”, agrega.

Eric vive en una aldea improvisada a la que llegan varias personas que atraviesan una situación similar. Hasta el lugar acuden otros ciudadanos para brindar ayuda a quienes no tienen un hogar. “Mucha gente no comprende que las personas menos afortunadas no son tan bendecidas como nosotros para conducir y comer bien todos los días. Solo es una pequeña muestra de agradecimiento por cómo vivo”, dijo Sincere Phillips, una joven de 23 años que llegó al sitio para dar apoyo a quienes viven en estos refugios improvisados.

“Necesitamos apoyar a nuestros hermanos y hermanas. Esta es una forma de decirles: ‘Te amo, no solo cuando las cosas están bien”, dijo Pedro Martínez, otro ciudadano que acudió a la pequeña aldea para brindar apoyo.

Para Eric, estos gestos lo han emocionado al punto de hacerlo llorar. “Estoy hinchado porque he estado llorando durante las últimas tres horas por la amabilidad y la maravilla de la gente de Houston. Cuando no tienes nada, es difícil estar agradecido por algo”, dijo.

El daño económico que ha provocado la pandemia de coronavirus podría llegar hasta los 16 billones de dólares en otoño de 2021, según estima el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Además, 11,1 de personas no tienen trabajo en Estados Unidos, más del doble que en febrero, antes de que llegara la pandemia.

Texas es uno de los estados más afectados por la pandemia, con casi 1,2 millones de casos confirmados y 21834 muertes.

