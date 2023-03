Dafna ha causado tremenda controversia en TikTok al contar la historia que vivió al lado de un hombre con quien tuvo una cita tras conocerlo en una aplicación de citas. Todo iba bien, pero se dio cuenta que no era el candidato indicado cuando, mientras comían, se negó a pagar dinero extra por su hamburguesa, por lo que cogió sus cosas y lo dejó cenando solo, causando críticas divididas.

El video viral fue compartido en su canal (@dafna_diamant) donde reveló que el sujeto en cuestión puso objeciones para pagar 3 dólares adicionales por una rebanada de queso para su hamburguesa, siendo este el momento que arruinó una velada que marchaba a la perfección, el cual fue un punto de quiebre para la tiktoker.

Ambos se conocieron por la web de citas Hinge, conversaron, se dieron cuenta que tenían cosas en común y acordaron encontrarse para ir a cenar, pero todo terminó mal por un detalle que ella considera digno de tacaños: “estoy como ¿qué diablos? Estoy como ‘ok, tengo hambre, voy a buscar mi branzino y ver qué pasa’ y él continúa, dice, ‘Dios mío, tienes que pagar más por todo en estos días’ y yo digo, ‘sí. Es la ciudad de Nueva York’”.

Mira aquí el video viral

Un mensaje de texto para decirle “adiós”

Entonces, cuando hubo acabado su comida, se excusó para ir al baño: “tomé mi bolso y fui a la camarera y dije, ‘oye, solo quiero pagar la cuenta’ y acabo de pagar, salí del restaurante y le envié un mensaje de texto, ‘la cuenta está pagada, debiste comprar el queso’ y lo bloqueé”, dijo la mujer de los Estados Unidos quien afirmó que la cena costó 55 dólares.

El video fue publicado el pasado 9 de marzo y viene acumulando más de 8.3 millones de vistas, donde la recepción ha sido diversa, unos la apoyan, mientras otros no perdieron la ocasión para criticarla duramente.

“Me pregunto que sentirá al leer estos comentarios. Espero que no borre esto”, “pensé que se trataría de que él comentara que su comida era demasiado cara o que no quería pagar el branzino. Estás loca”, “¿quién pagaría 3 dólares por una rebanada de queso? ¿un restaurante con branzino no incluye queso en sus hamburguesas? Ja, ja, ja”, “eso no significaba que tenías que dejarlo en el restaurante”.

Segunda cita a la vista

Sin embargo, en un video de actualización, Dafna aseguró que aún habla con el sujeto, que es tan “psicópata” como lo es la tiktoker. Añadió que ella es una estudiante que no cuenta con mucho dinero ya que la mitad de lo que obtiene lo gasta pagando el alquiler, pero que tendrán una segunda cita, ya que ambos se ríen de lo ocurrido.