“Lo más importante en el mundo es la familia y el amor”, dice un conocido refrán, pero ¿qué ocurre cuando nos encontramos en una encrucijada y tenemos que elegir solo a uno? Eso fue la encrucijada en la que se encontró el autor de una publicación viral de Reddit que se volvió un éxito en Facebook y otras redes sociales, donde compartió la historia de cómo decidió no asistir a la boda de su hermano porque su esposa no había sido invitada a la ceremonia.

En el posteo publicado en la popular sección AITA de Reddit, el usuario identificado como u/Mango-Taco explicó que no tiene ningún problema con su hermano, solo que simplemente su cónyuge y su futura cuñada no se llevan para nada bien. “La prometida de mi hermano siempre ha sido algo infantil y no sabe manejar apropiadamente las confrontaciones”, precisó sobre la personalidad de su pariente político.

“Ella es el tipo de persona que puede decirle cosas groseras a los demás, pero cuando le responden del mismo modo, sufre un colapso nervioso. Es obstinada, necesitada y puede ser algo falsa. Si no se sale con la tuya, de inmediato se pone de mal humor”, agregó, al tiempo que pasó a explicar el motivo por el que no se soportan mutuamente pese a que ahora pertenecen a la misma familia.

El autor de la publicación de Reddit señaló que su esposa sufrió de depresión hace unos años y que un día, su cuñada hizo un comentario grosero relacionado a uno de los integrantes de la familia de su pareja, pero que no era personal o con intenciones de ofenderla. “Motivada por sus incontrolables emociones, mi esposa decidió confrontarla, llamándole la atención por su actitud falsa e infantil”, añadió.

“Tanto mi esposa como la prometida de mi hermano intercambiaron palabras altisonantes, soltando unas que otras que comenzaban con la letra P. Me di cuenta que mi esposa hizo mal en reaccionar de ese modo y comenzar a discutir con ella, pero les mentiría si les dijera que no me sentía feliz que finalmente alguien haya puesto en su lugar a mi futura cuñada”, remarcó u/Mango-Taco en su relato.

Afortunadamente, la buena relación que tiene con su hermano no se vio afectada con la pelea y si bien su esposa dio por superado el incidente casi de inmediato pese a que le cae muy mal mi cuñada, quiso llevar la fiesta en paz con ella por su tranquilidad; sin embargo, la pareja de su hermano no quiso darle vuelta a la página y siguió guardándole rencor a su esposa, algo que se evidenciaba en las reuniones familiares donde apenas toleraban verse las caras e interactuaban lo mínimo indispensable.

Pasaron unos cuantos meses después y el autor de la publicación viral de Reddit mencionó que ambas “podían formar parte del mismo grupo de conversación, pero mi cuñada hacía todo lo posible para no incluir a mi esposa”. “Pese a que mi esposa ponía de su parte para intentar hablarle, la prometida de mi hermano la ignoraba por completo. Incluso le mostraba a todo el mundo en una habitación una fotografía y se saltaba a mi esposa al llegar a su sitio”, dijo.

“Cuando estaba a punto de marcharse, la prometida de mi hermano se despedía de todos menos de mi esposa. Incluso hasta me invitaba a su casa para una que otra fiesta, pero me decía que mi esposa no estaba invitada. No he ido a ninguna de sus fiestas o eventos en la casa de mi hermano desde entonces”, manifestó u/Mango-Taco sobre la mala relación entre su pareja y la de su hermano.

Seis meses después, su esposa intentó hablar con la prometida de su hermano para pedirle que olvidara todo lo que había pasado a fin de no crear un distanciamiento en la familia, pero como se esperaba, ella dijo que “no quería hacer las pases ni que mi esposa formara parte de su vida”. De alguna forma que parece no poder explicar, el hombre dijo que siguió en contacto con su hermano y pasando el rato con él pese a la animosidad entre sus parejas.

Sin embargo, la relación entre ambos podría cambiar radicalmente ya que su hermano le pidió para que sea su padrino junto a su otro hermano, “lo cual en otro momento hubiera dicho obviamente que sí”, pero que al recibir la invitación de la boda que se realizará en junio próximo (dependiendo de la pandemia de Covid-19), descubrió que su esposa no estaba invitada, hecho que lo dejó “algo sorprendido y triste”.

“Mi esposa me dijo que vaya, pero no estoy interesado en asistir a la boda sabiendo que ella no es bienvenida”, sentenció u/Mango-Taco, preguntando si era un patán por la decisión que tomó en solidaridad con su pareja y pidiéndole a la comunidad de usuarios su opinión al respecto, acumulando cientos de comentarios hasta el momento. Y tú, ¿qué harías de encontrarte en una situación similar?

