Las entrevistas de trabajo son parte importante de la vida de todo profesional, pero pueden tornarse amargas cuando la espera se prolonga por demasiado tiempo. Si te encuentras en esta situación, no desesperes. Recientemente, Nolan Church, ex reclutador de Google, compartió su experiencia de más de 35 años en RRHH para ayudarte a comprender las razones detrás del silencio y ofrecerte estrategias para manejarlo de forma efectiva.

Según un artículo publicado por el especialista en Business Insider, suelen ser varias razones por las que los postulantes pueden ser ignorados al finalizar su entrevista. Antes de asumir que esto se produce intencionalmente, hay varios escenarios que debes tener en cuenta.

El factor olvido:

Es común que los reclutadores, con agendas apretadas, olviden dar seguimiento a los candidatos. En estos casos, la clave está en la proactividad.

Por ello, Church recomienda enviar un correo electrónico de agradecimiento durante las primeras 24 horas posteriores a la entrevista, reiterando tu interés en el puesto y agradeciendo la oportunidad. Si no recibes respuesta en un par de días, envía un segundo correo de seguimiento. Recuerda, los olvidos suelen ser involuntarios, dales el beneficio de la duda.

2. Prioridades cambiantes:

Las necesidades de las empresas son dinámicas, lo que obliga a los reclutadores a ajustar su enfoque.

Es posible que tu candidatura estuviera a punto de recibir una oferta, pero nuevos requerimientos hicieron que se desvíe la atención del reclutador. En estas situaciones, Church sugiere esperar 48 horas tras el primer correo de seguimiento y enviar otro solicitando comentarios del equipo. La paciencia y la comprensión son claves.

3. Inestabilidad interna:

Despidos o congelaciones de contrataciones dentro de la empresa pueden afectar el proceso de selección. Estas decisiones, a menudo tomadas a nivel gerencial, no siempre se comunican de inmediato a los reclutadores, dejando a los candidatos en suspenso.

Church aconseja esperar 72 horas después del segundo correo y enviar uno más, mostrando empatía y preguntando si hay algún problema interno que esté afectando el proceso.

4. Evaluando a otros candidatos:

Especialmente en las primeras etapas del proceso de selección, los reclutadores evalúan a múltiples candidatos. Si tras varios intentos de contacto no recibes respuesta, es probable que tu candidatura haya sido descartada.

En este caso, Church recomienda enviar un último correo después de 72 horas, solicitando comentarios finales y agradeciendo la oportunidad. Si aún no hay respuesta, es momento de aceptar que no habrá continuidad y seguir adelante con tu búsqueda de empleo.

Recuerda:

La proactividad y la comunicación son esenciales.

La empatía y la comprensión ante imprevistos son claves.

Aceptar la respuesta, sea positiva o negativa, te permitirá avanzar con tu carrera.

No te desanimes si no recibes noticias inmediatas. Sigue aplicando a otras oportunidades y recuerda que tu valor como profesional no se define por una sola entrevista.

Consejos para destacar durante una entrevista de trabajo

Hay varias cosas que debes tener en cuenta a la hora de presentarte en una entrevista de trabajo. Antes que nada, debes prepararte e investigar a fondo la empresa a la que postulas, así como el puesto que estarás solicitando.

También puedes practicar tus respuestas a preguntas comunes, preparar algunas preguntas para el entrevistador y elegir un atuendo que luzca profesional.

Durante la entrevista, procura llegar a tiempo, ser amable, conciso y agradecer al entrevistador. Posteriormente, envía un correo electrónico de agradecimiento y mantente en contacto si no recibes noticias.

Más historias similares: