La mayoría de los hinchas son capaces de cualquier cosa por seguir a su selección y en el Mundial Qatar 2022 se vieron un sinfín de ejemplos. Sin embargo, la historia de Giuliana Sadi llamó la atención de las redes sociales por un detalle en particular: viajó al país de Medio Oriente sin entrada ni alojamiento solo para alentar a la Argentina durante la final y, en medio de su travesía, ocurrió lo inesperado.

Giuliana es propietaria de un centro de belleza ubicado en la ciudad de Lomas de Zamora. Si bien la empresaria llegó a tierras qataríes para disfrutar de la máxima fiesta del fútbol, decidió regresarse porque “extrañaba mucho” a su familia.

“Fui a todos los partidos, hasta que me di cuenta de que se me iba a pasar el Mundial sin festejar un partido con mi mamá”, confesó. No obstante, todo cambió cuando el conjunto ‘albiceleste’ clasificó a la gran final.

Una aventura llamada Qatar 2022

De inmediato, Sadi se las ingenió y un amigo le prestó el dinero para volver a la nación árabe. “El pasaje para volver me salió 1200 dólares, me prestó la tarjeta un amigo, y el dinero se lo tengo que devolver el mes que viene”, recordó la joven en su diálogo con Todo Noticias.

Sadi pudo asistir a los partidos de Argentina en el Mundial 2022. (Imagen: @sadi.giuliana / Instagram)

Giuliana llegó el mismo día del trascendental partido contra Francia, pero no tenía boleto. “Me hubiera asegurado la entrada, pero no iba a pagar 3 mil dólares”, comentó la mujer.

Entonces, ¿qué hizo? Quedó afuera del estadio y explicó que su amigo “le contó todo desde adentro”. A pesar de todo, “mágicamente” en el descanso consiguió un ticket. “El tema es que cuando entré Francia empató entonces decidí irme afuera de la cancha”, reveló.

“No tengo pasaje de vuelta”

Aunque cumplió su sueño y celebró los goles de la victoria argentina, Sadi precisó que “el pasaje de vuelta no lo tengo tampoco, después veré. En Argentina tramité una tarjeta, se me tienen que generar los plásticos y cuento con eso para sacar los pasajes de vuelta. Muchos amigos y muchas clientas me ofrecieron ayuda”.

