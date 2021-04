¿Recuerdan a ‘Prancer’, el Chihuahua en adopción que fue descrito como un “espectro infantil de la era Victoriana” y “un muñeco Chucky en el cuerpo de un can” y que nadie quería tener como mascota? Pues, su historia tuvo un final feliz ya que al fin encontró un hogar después que Ariel Davis (36), de New Haven (Connecticut), Estados Unidos, se identificara con las palabras del brutalmente honesto anuncio viral de Tyfanee Fortuna sobre el pasado y presente del diminuto perro con el que intentaba encontrarle una familia.

“Tuve un perro que adoptó probablemente como siete años atrás y lo crié desde que era un cachorro. Era un cruce de Chihuahua con Jack Russel Terrier. Tenía muchas cualidades similares a las de ‘Prancer’, era un pequeño neurótico que ladraba mucho y no se llevaba bien con otras personas y animales. Pasé mucho tiempo trabajando con él, entendiendo su personalidad y aprendiendo más sobre mí misma a través de él”, dijo la flamante propietaria del can en exclusiva para el programa TODAY.

Lamentablemente, Davis tuvo que dar en adopción a ‘Doodle’ –como se llamaba su anterior perro – y a su otro can llamado ‘Blue’ cuando entró en rehabilitación por su adicción a la marihuana hace algunos años. Las mascotas pudieron encontrar un nuevo hogar con amorosas familias que los cuidaron mientras ella pasó dos años tratándose en el mismo centro en el que ahora trabaja. “Llegué a un punto en mi vida en el que me siento lo suficientemente estable como para tener perros de nuevo”, explicó, recalcando que lleva sobria por casi tres años.

Después de hablar con varias personas de su comunidad, así como con su terapeuta, sus allegados y sus compañeros de trabajo, Ariel llegó a la conclusión que estaba lista para volver a tener un perro. Al leer uno de los tantos artículos escritos sobre ‘Prancer’, sintió una conexión con la mascota y se animó a escribirle al refugio Second Chance Pet Adoption League para averiguar si ya había sido adoptada o no. “¿Qué es lo peor que podría pasar?”, se dijo, sin imaginar que recibiría una conmovedora respuesta de parte de ellos.

En el correo electrónico que envió, difundido por TODAY, Davis compartió su historia personal y explicó los motivos por los que sintió un nexo con ‘Prancer’, que le recordaba mucho a su antigua perro ‘Doodle’ por su “comportamiento similar” y porque al ver los ojos del Chihuahua en esas fotos, se le vino a la mente “el pequeño bast*rdo” –como afectuosamente recuerda a su antigua mascota – al que “todavía quería mucho”. “No busco reemplazar a ‘Doodle’, pero estoy buscando un compañero al que pueda proveerle los cuidados respectivos y darle un hogar lleno de amor”, agregó.

Ariel Davis sintió que cumplía todos los requisitos y necesidades de ‘Prancer’ ya que, según explicó, era “una mujer soltera lesbiana que vive con otra mujer, no tiene a otros hombres en su vida, trabaja en un centro de rehabilitación femenino y no tiene otros animales”. “Siento que seremos la combinación perfecta”, añadió, sin imaginar que su testimonio sería más que suficiente para convencer a los cuidadores del famoso ‘Chihuahua demoniaco’ que ella era la indicada para convertirse en su nueva propietaria.

Poco después, Davis hizo el viaje de New Haven hacia Nueva Jersey para conocer a ‘Prancer’, Fortuna y Stephanie Pearl del centro de adopción Second Chance Pet Adoption League, donde ambos hicieron “clic” de inmediato, especialmente después que ella trajera la comida favorita del perro para causar una buena primera impresión. “Le caí bien a ‘Prancer’. Al rato, lo llevé a dar un paseo y no estuvo ladrándome ni mordiéndome los talones. Simplemente nos llevamos bien”, precisó la mujer, que se llevó ese mismo día al can a su casa.

Davis contó que hasta el momento ‘Prancer’ se ha adaptado bien a su nuevo hogar. “Es un perro pequeño y neurótico, y ha sido difícil salir de un hogar caótico. El primer día se la pasó conociendo su entorno, solo se dedicó a pasar el rato sin despegarse de sus cosas”, manifestó la mujer que, pese a su extenso abanico de comportamientos maniáticos, aclara que su perro es “dulce y amoroso”, sobre todo cuando salen de paseo, ya que ahora ignora tanto a las personas como al resto de animales que se cruzan en su camino.

“Llevamos una semana desde que lo adopté y realmente me ha cambiado la vida. Ambos nos estamos adecuando al otro”, dijo Ariel, que al ser consultada sobre qué era lo que más esperaba de tener ya en su vida a ‘Prancer’, simplemente contestó “su compañía”. “También soy hogareña. Prefiero quedarme en casa que socializar, pero él me ha ayuda a salir y pasear, y me dieron ganas de llevarlo a la playa. Me ha ayudado a salir de mi zona de confort y una de mis metas es ayudarlo a acostumbrarse a estar cerca de las personas”, agregó.

Davis también ha llevado a ‘Prancer’ a su trabajo donde está rodeado de entre 15 a 20 mujeres. Durante su primer encuentro, que incluyó muchos bocadillos para él, ella estuvo a su lado todo el tiempo cuando conoció a sus compañeras, comportándose como todo un caballero. “No fue algo realmente intenso; todos mantuvieron su distancia, lo saludaron, lo acariciaron y tuvieron la oportunidad de conocer a una celebridad. Conoció a personas que son realmente importantes para mí en mi recuperación y mi historia”, precisó.

Pearl, una representante del centro de adopción Second Chance Pet Adoption League, manifestó a TODAY via correo electrónico que su equipo trabajo día y noche las últimas semanas filtrando candidatos para encontrarle a ‘Prancer’ el hogar perfecto. Su fama, si bien consumió gran parte de su tiempo, también trajo cosas buenas: Alrededor de otros 10 perros fueron adoptados desde que la publicación que protagonizó se volvió viral , programando numerosas citas para que más personas conozcan a sus “pequeñines incomprendidos”.

