Es muy probable que alguna vez hayas visto el meme viral de Dieunerst Collin. Hace más de ocho años, el joven sacudió las redes sociales por protagonizar un singular momento en un restaurante de comida rápida ubicado en Estados Unidos (EE. UU.). Ahora, él nuevamente sorprendió a la comunidad cibernética debido a su enorme potencial deportivo. Desde Mag, te contamos su historia.

Todo comenzó cuando en agosto de 2013, un creador de contenido llamado TheRealSnoopy publicó un video a la ya desaparecida plataforma Vine, donde grababa a un niño que parecía bastante confundido e incómodo parado en una tienda de Popeyes.

En menos de 24 horas, el clip registró 20 millones de reproducciones y el protagonista se volvió conocido como el “niño Popeyes”. A raíz de esto, la curiosa expresión facial de Collin se transformó en una imagen fija que suele utilizarse para indicar que una persona no está segura de algo.

Mira aquí la imagen viral

La expresión de Dieunerst Collin se convirtió en un meme.

Sin embargo, Dieunerst no pensó que la grabación, desafortunadamente, traería mucha fama y atención no deseada “En ese momento, obviamente era solo un niño y realmente me afectó negativamente. Estaba en un punto en el que nunca más quería volver a caminar afuera. Así que fue difícil para algunos años (siendo intimidado)”, cuenta Collin en diálogo con The Mirror.

Venció sus miedos

A pesar de las burlas, Dieunerst siguió adelante y, alrededor de dos años después, empezó la escuela secundaria. Durante esta etapa conoció a “algunos buenos amigos” que cambiarían su forma de pensar y, sobre todo, lo ayudarían a encontrar su deportivo favorito.

“Cuando llegué al sexto grado, encontré algunos buenos amigos en mi vida y me dijeron que lo aceptara, no dejes que (el meme) arruine tu vida. Así que pensé, está bien, déjame abrazar esto y veamos qué sucede, y eso me lleva a comenzar a jugar al fútbol americano”, expresa Collin.

Sueña con jugar en la NFL

Una vez que ingresó al equipo de East Orange Campus High School, Dieunerst destacó rápidamente en la línea ofensiva y logró el campeonato estatal durante el último año en la escuela. Gracias a sus buenas actuaciones, Collin pasó al siguiente nivel y aceptó unirse a Lake Erie College (Ohio).

Tras una impresionante temporada, se convirtió en una promesa del deporte y todavía sueña con jugar de manera profesional en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL por sus siglas en inglés).

Eso no es todo, pues Dieunerst inició en las últimas semanas una campaña en Internet para conseguir un gran apoyo financiero. Afortunadamente, la iniciativa se hizo tendencia y Popeye’s Chicken anunció que lo patrocinaran. “Quiero agradecer a todos los que me ayudaron a llegar a este punto. Agradezco todos los mensajes y simplemente”, precisa Collin.

