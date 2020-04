En catorce años Juan Eduardo nunca había celebrado un cumpleaños así: sin pastel, ni regalos, ni abrazos con su madre. Este año no. Las condiciones que vivía la familia no le permitieron festejar como siempre lo hacía: entre risas y frases de amor. Este 2020 sería diferente pues su “mamita”, como la llamaba él, padecía coronavirus.

“Este año fue diferente porque pasamos su cumpleaños él y yo solos”, comenta la madre de Juan Eduardo, Adriana: mujer que pasó la fase más complicada del virus; pero, que aún combate para superarlo. Postrada en la cama de un hospital y a través de un video, la madre narra cómo vivió su cumpleaños 14 el hijo que decidió quedarse junto a ella para asistirla en la lucha contra el coronavirus.

Este miércoles 1 de abril, Juan Eduardo tuvo que cuidar en casa a su madre que padecía coronavirus COVID-19. Instalados sus otros tres hermanos en casa de un familiar, el niño de 14 años decidió quedarse al lado de su 'mamita’ para atenderla mientras batallaba contra el letal agente infeccioso. Y así recibió su cumpleaños catorce.

"Al final del día, el licenciado Carlos Mata de la fundación Delos y su esposa Zulma le hicieron llegar un obsequio y un pastel. No tuvo precio, la verdad. Esa sonrisa, esa cara”, declara la madre de Juan Eduardo con su voz entrecortada recordando a su hijo fallecido.

El día de su muerte, Juan Eduardo había decidido quedarse en su casa para recibir a su madre una vez saliera del hospital. Limpiando, comprando y ordenando la pieza, el niño de 14 años preparaba todo para cuando su mamá le gane la batalla al coronavirus y vuelva a casa.

Pero una constante lluvia complicaba las tareas. El agua se metía en la casa a la par que Juan Eduardo la retiraba. Ante el visible problema, los vecinos del municipio de Ecatepec de Morelos, en Ciudad de México, le consultaron si necesitaba ayuda; pero, él respondió, siempre amable, que “gracias, pero era algo que tenía que hacer sólo él”.

Entre el ajetreo de las acciones y la emoción por el regreso de su mamita, Juan Eduardo le puso más empeño al acto y decidido continuó luchando para sacar el agua de su casa. Pero, todo terminaría súbitamente cuando, según los vecinos, la bomba de la cisterna tuvo un cortocircuito y el niño murió electrocutado.

“Mi hijo me dijo ‘yo me quedo contigo, mamita’. No se me va a olvidar”, recuerda la madre angustiada. “Me dijo ‘no mamita, con esa enfermedad si te mueres ¡qué voy a hacer! No mamita, yo me muero contigo. Nos morimos juntos’ y se vino conmigo. Voy a estar muy agradecida con eso siempre”, murmura la madre débilmente al borde del llanto mientras el recuerdo de la última sonrisa de su hijo es revivido en su mente.

El momento se torna más nostálgico pues la madre, comenta, que por más de 20 días Juan Eduardo estuvo pendiente de ella. La cuidaba, la alimentaba y desinfectaba la casa; pero, lastimosamente, ahora que empieza a mostrar signos de mejoría, su hijo se ha ido.

Fallece electrocutado un niño mexicano que cuidaba a su madre infectada con coronavirus [4/4/2020]

SITUACIÓN DE ADRIANA Y DE MÉXICO

Adriana le está ganando la batalla al coronavirus en un hospital de su localidad. Pero, lo que más le angustia a la taxista es sobrellevar la muerte de su hijo. Aún sin conocer cómo se contagió, la mujer cuenta que días antes de empezar a sentir los síntomas, transportó a varias personas que tosían y estornudaban. La señora cubre los gastos médicos gracias al apoyo de su grupo de trabajo; pero, teme que pronto los fondos se agoten.

México hasta la fecha, sábado 4 de abril, reporta 1688 casos positivos para coronavirus y 60 fallecidos en todo su territorio. Sobrepasados en la lucha, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el país se prepara para realizar la compra internacional de 5 mil ventiladores con la finalidad de atender a más pacientes con COVID-19.

¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

MÁS DEL CORONAVIRUS

MÁS VIDEOS

Coronavirus en USA, médicos conmueven rezando de rodillas en medio de la pandemia [03/04/2020]

Coronavirus en Los Ángeles: Hollywood, Universal y la ciudad vacía [03/04/2020]

“Los voy a matar”, sujeto con coronavirus fugó de un hospital y se enfrentó a la policía [4/4/2020]