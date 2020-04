En situaciones como la de la pandemia del coronavirus , el ser humano puede ser impredecible. Puede vaciar los estantes de papel higiénico de un supermercado o sacar todo su potencial solidario y creativo y ponerlo a disposición de quien lo necesite, solo por el placer de ser útil.

Y esto es lo que está ocurriendo en los últimos días. Mario Salerno, vecino de toda la vida de Williamsburg, en Nueva York , Estados Unidos , y propietario de decenas de apartamentos, anunció que renunciará a la renta de abril para todos sus inquilinos. Su gesto se ha vuelto viral en Facebook .

A lo largo de los años, Salerno adquirió una serie de edificios, principalmente en Williamsburg, y estima que tiene aproximadamente 200 inquilinos en 80 apartamentos: “Muchas personas me dijeron que no sabían cómo pagarían el alquiler del próximo mes”, dijo en declaraciones a greenpointers.com.

Salerno se preocupó porque sus inquilinos no podrían pagar las necesidades más básicas como alimento, además de su renta mensual, ya que todos los negocios no esenciales en la ciudad de Nueva York han cerrado para frenar la pandemia de coronavirus que conduce a un auge del desempleo.

“Realmente no estoy preocupado por el alquiler en este momento, estoy preocupado por la salud de las personas. No solo nos enfrentamos a una pandemia, estas personas no tienen trabajo y están preocupadas por enfermarse. No pensé que fuera mucho para una persona como yo”, dijo Salerno.

El último lunes, sus inquilinos leyeron una carta que estaba pegada en la entrada de los edificios de Salerno: “Debido a la reciente pandemia de coronavirus COVID-19 que nos afecta a todos, tenga en cuenta que estoy renunciando al alquiler por el mes de abril de 2020″, se leía en el anuncio.

“Todos están muy agradecidos. Les dije ‘aseguraran de ayudar a los vecinos’”, dijo Salerno. Cuando se le preguntó si estaba tomando precauciones en sus edificios debido al virus, dijo que su equipo está atento a la limpieza. “Yo, como propietario, me aseguro de limpiar los edificios todos los días”, dijo.

Salerno posee edificios residenciales en Williamsburg, pero dijo que la oferta se extiende también a sus inquilinos comerciales, como el propietario de una peluquería, que notificó a Salerno que el negocio podría cerrar definitivamente debido a la caída sostenida de los ingresos en los últimos días.

Otros inquilinos que no perdieron sus empleos ofrecieron pagar el alquiler de abril como de costumbre, y en algunos casos incluso ofrecieron cubrir el alquiler de sus compañeros de cuarto sin trabajo. Salerno dijo que espera que todos en Nueva York trabajen juntos para superar la pandemia.

“Si todos pueden quedarse en casa, cuídense unos a otros; quien sea afortunado de trabajar, intente ayudar a la persona que no puede poner comida en la mesa", finalizó Salerno.

