El Día de San Valentín es la ocasión perfecta para alzar las copas y brindar por el amor, por la amistad o incluso, por un mal amor que se fue. Sea cual sea la razón que tengas este 14 de febrero, es importante que te acompañe un buen cóctel y aquí te dejo 5 opciones a cargo de diversos restaurantes de Miami, en Estados Unidos, que se volverán tus favoritos.

Para que esta noche sea más especial, no es necesario salir de casa a un lujoso restaurante o bar para disfrutar de un cóctel de calidad. A continuación te comparto la receta y el paso a paso de estas propuestas ideales para preparar este San Valentín en casa e impresionar a tus invitados.

1. I Glitterally Can’t

Ingredientes:

1/4 oz jugo de limón

1/2 oz. Licor de maracuyá

1.0 oz. ginebra sabor a fresa

Sparkling Rosé

Preparación:

Desde el restaurante The Hampton Social explican que lo primero es poner los ingredientes en una coctelera y agitar con hielo. Cuela en una copa de martini. Completa con vino rosado espumoso y adorna con moras espolvoreadas con glitter

2. Go Freezy on Me

Ingredientes:

1,5 tazas de jugo de limón

¾ tazas de jugo de toronja

1,5 tazas de sirope simple

½ botella de Amaro Lo-Fi

½ botella de licor de maracuyá Chinola

2 botellas de vino rosado seco

3 tazas de agua

Preparación:

Esta receta rinde para 25 cócteles y está a cargo del restaurante Aba Miami.

Si utilizas una granizadora

Vierte todos los ingredientes en una granizadora y deja que se congele

Si utilizas una batidora

Combina todos los ingredientes en una jarra o bol grande

Vierte la mezcla en bolsas ziploc de un galón y congela

Retira la mezcla del congelador, pártela en trozos pequeños y tritúrala en una batidora de alta velocidad hasta que quede como un granizado

3. The Lemon Queen

Ingredientes:

2 oz de limoncello de hinojo y limón infusionado en ginebra

.06 oz jugo de limón

1 oz de miel de lavanda

.05 oz de sirope de limón meyer

Preparación:

Desde el restaurante Mi’Talia Kitchen & Bar recomiendan mezclar todos los ingredientes en un vaso, agitar en una copa de cóctel. Cubre el borde con azúcar de lavanda. Añade la guarnición de limón deshidratado



4. Belle Rose

Ingredientes:

1.5oz. ginebra

reducción de vino Malbec

.75oz. licor de bergamota

.5oz. jugo de limón

1 chorrito de amargo de angostura de naranja

1 clara de huevo

Preparación:

Desde el restaurante Beauty & The Butcher indican: mezcla todos los ingredientes, agita en seco con clara de huevo. Sirve en una copa estilo Nick & Nora. No agregues hielo al vaso Decorar con capullo de rosa y copos de rosa - Tip:utilizar spray de rosas para aromatizar

5. SS Sandia

Ingredientes:

1.5 oz de ron Brugal 1888

.75 oz licor de chile ancho

.5 oz jugo de limón

3-5 hojas de menta

Preparación:

Añade todos los ingredientes a una coctelera con hielo, agita con fuerza y cuela en un vaso con hielo nuevo, según explican desde el restaurante Bayshore Club.

Decora con un triángulo de sandía y bordea el vaso con tajín.