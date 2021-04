Deliciosa, con grandes beneficios e ideal para una gran variedad de preparaciones. La carne de cerdo no solo es baja en grasas, sino que es rica en vitaminas B6 y B12 y una gran fuente de minerales; sin embargo, no todos son expertos en la cocina y no saben cómo aprovecharla al máximo. Es aquí donde los trucos caseros permiten disfrutar de su sabor.

Este alimento es ideal para una dieta balanceada y se puede saborear ya sea a la parrilla, a la caja china, al horno o en guisos. Entre los cortes recomendados figuran las chuletas de cerdo, el bife de lomo, el costillar, la pierna deshuesada, la bondiola, los baby ribs de cerdo, carne molida de cerdo y más.

Además, del cerdo se puede utilizar absolutamente todo, no es difícil de preparar y es una extraordinaria alternativa para variar el menú de cada semana. Los especialistas de Tottus invitan a consumir esta noble carne y ayudan a desmitificar varias ideas erróneas alrededor de la misma como que los cerdos se crían en malas condiciones, su carne es grasosa o que no es apta para los niños.

En ese sentido, es un producto económico, que lo convierte en una extraordinaria alternativa para variar el menú de cada semana y puede ser consumido por los más pequeños desde los seis meses. Sigue estos trucos para disfrutar de su sabor:

1. Descongelarla en agua

La carne de cerdo se puede congelar en una bolsa hermética para utilizarla posteriormente. Para descongelarla se debe bajar de la nevera desde el día anterior; sin embargo, otra opción es sumergir la bolsa en un recipiente lleno de agua a temperatura ambiente. Esto ayudará a que la carne se descongele en un menor tiempo y se pueda preparar con normalidad en cualquier receta.

2. Aliñarla con zumo de fruta

La carne de cerdo, por su versatilidad, va bien con todo. Por eso, además de los condimentos habituales o hierbas, se puede sazonar con el zumo de frutas como la naranja. Esto le dará un sabor muy especial.

3. Desmecharla y conservarla

Después de cocinar y desmechar la carne de cerdo, esta se puede conservar en una bolsa hermética dentro del congelador por varios días. Así se podrá utilizar en futuras recetas sin perder calidad ni sabor.