No solo recuerda la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén montado en un asno y aclamado como el mesías e hijo de Dios, sino que también marca el inicio de la Semana Santa. Recuerdo que desde pequeña me fomentaban en el colegio el reflexionar y acudir a la iglesia portando mi ramo de palma y de olivo para ser bendecido por el sacerdote y empezar estos días de festividad; sin embargo, actualmente muchos niños no entienden lo que encierra esta fecha y está en los padres, abuelos o tíos el guiarlos en la espiritualidad. En mi búsqueda de cómo transmitir este mensaje a mis sobrinos, me topé con información valiosa que vengo a compartirte. Para esto elaboré una lista con frases de Domingo de Ramos para compartir con los niños y te invito a leerla.

Frases cortas de Domingo de Ramos para niños

Abre hoy tu corazón a Dios y deja que ingrese el Espíritu Santo.

Que el amor, la paz y la armonía estén siempre presentes en tu vida. ¡Dios te bendiga!

Jesús murió en la cruz por tus pecados y los míos. Por eso, recordamos en este Domingo de Ramos sus actos de fe y amor.

Semana Santa es la época ideal para brindar amor y meditar sobre el amor que tiene Dios por ti y por todos nosotros.

¡Feliz Domingo de Ramos! Que el amor y el Espíritu de Cristo guie tu vida siempre.

Recuerda que es una alegría conocer que Dios te ama y que todos los días está a tu lado. Te deseo las mejores bendiciones en este Domingo de Ramos.

Dios te ama y siempre lo hará. Por eso, recuerda amar a los demás y sobre todo a Jesús en este Domingo de Ramos.

Ora siempre a Dios, él te dará siempre una mano cuando nadie desee ayudarte.

¡Feliz Semana Santa! El sacrificio de Jesús nos muestran el gran corazón que posee Dios.

Con ramas de olivo y cánticos de alabanza, celebramos la llegada de nuestro Salvador.

En esta Semana Santa, recuerda que Jesucristo te ama y siempre te va a guiarte hacia lo bueno.

Que el amor de Dios llene el corazón de todos los niños de paz y fuerza para que sigan el camino correcto.

Siempre recuerda que Jesús murió por amor a ti y para pagar por el pecado de todos.

Jesús es el camino hacia la vida y la verdad, nadie puede llegar a Dios si no es a través de él.

Al igual que Jesús, no olvides ser siempre humilde de corazón y conocer la palabra de Dios para guardar sus mandamientos.

Oraciones para niños en Semana Santa

¡Señor Jesús, hoy estamos felices!

Hoy todas las personas están alegres,

porque has vencido a la Muerte.

Tú has resucitado para abrir el camino de la vida.

¡Gracias Padre!

Porque has resucitado a tu hijo Jesús.

¡Gracias Jesús!

Por todos los que creemos en ti,

también un día resucitaremos contigo para vivir siempre.

¡Somos felices por María, tu madre,

y nuestra Madre!

Sermón: de vítores a burlas

“Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!” (Mateo 21:9 - NVI). “¿A cuál de los dos quieren que les suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? ¡Crucifícalo!, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡Crucifícalo!” (Mateo 27: 21-23 – NVI).

¿Qué significa el Domingo de Ramos?

Al ser este domingo el inicio de la conmemoración cristiana, en la que se habla de la entrada de Jesús a Jerusalén, los religiosos de todo el mundo llegan hasta los templos sagrados “para recibir del sacerdote la tradicional bendición de las palmas y participar en la procesión y la Misa Solemne, en la que se lee el relato de la Pasión de Cristo”, según Aci Prensa.

