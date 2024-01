Si estás en la edad en la que casi todos los fines de semana tienes un matrimonio, de seguro no solo se te complica el encontrar el atuendo perfecto para la ocasión, sino también ese momento en el que estás frente a una hoja en blanco en el libro de firmas o al cuadro con la imagen de los recién casados y debes poner una dedicatoria de felicitación. Y es que no siempre nos salen las mejores palabras y terminando repitiendo lo mismo en todos. Para que esto ya no sea un problema y te puedas inspirar, aquí te dejo una lista de 50 frases de amor para escribir a los novios en una boda.

Esta celebración es un momento especial en donde la pareja comparte su amor y compromiso ante sus seres queridos y si estás invitado es porque formas parte importante de su historia. Es por eso que no debes caer en los típicos y repetitivos mensajes, sino crear uno muy original y lleno de buenos deseos.

Si estás invitado a una boda y quieres expresar tus felicitaciones de manera única y conmovedora, te dejo una lista con 50 frases que te caerán como anillo al dedo para que puedas hacerlo con las palabras adecuadas, o encontrando inspiración para expresar tus sentimientos hacia los novios en su gran día.

Frases cortas para felicitar bodas

Aquí comienza su gran “felices para siempre”. Que tengan una vida feliz juntos.

Que todas las noches sean noches de bodas. Que todas las lunas sean lunas de miel ¡Felicidades!

Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección.

Elegirse el uno al otro fue la mejor decisión. Les deseo un feliz y próspero matrimonio.

Hoy comienza una hermosa historia de amor eterno. Felicidades a los novios en este día tan especial.

Unidos en amor y vida compartida, juntos para siempre. Felicidades en su boda.

Que su vida en matrimonio esté llena de risas, amor y complicidad.

Que su amor sea eterno y su felicidad infinita. ¡Felicidades, recién casados!

Que cada día sea una oportunidad para fortalecer su amor. ¡Que cada día cuente!

Que su amor sea el faro que ilumine sus vidas. ¡Felicidades por la boda!

En este día especial, les deseo un matrimonio lleno de amor y prosperidad.

Frases originales para felicitar una boda

Que estos primeros pasos que hoy dan juntos los conduzcan a toda una vida llena de armonía, amor y felicidad.

Ha llegado el momento de que escriban juntos la eternidad. Les deseo una vida feliz y llena de amor.

El matrimonio es una unión formada por dos personas: la que siempre tiene razón y el marido. ¡Felicidades a los novios!

El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males. Que su vida juntos esté llena de salud y prosperidad.

Hoy, en su boda, les deseo una vida llena de risas, aventuras y amor eterno. ¡Felicidades a los novios!

En este día maravilloso, quiero que sepan que su amor inspira a todos a creer en la magia del amor verdadero. ¡Felicidades a los novios!

Toda la felicidad del mundo es mi más sincero deseo para ustedes, hoy y todos los días de su vida

Un matrimonio excepcional no se da cuando se casa una “pareja perfecta”. Se da cuando una pareja imperfecta aprende a disfrutar sus diferencias.

Hoy es el comienzo de un camino lleno de complicidad, respeto y amor incondicional. Que su unión sea eterna. ¡Felicidades!

En este día de amor y alegría, quiero felicitar a dos personas extraordinarias que han decidido caminar juntas por siempre.

Lo tengo claro, mi objetivo es enamorarme como ustedes y estar toda la vida junto al amor de mi vida. Felicidades.

Ustedes han encontrado el amor de verdad, y hoy celebramos su unión. Que su camino juntos esté lleno de felicidad y bendiciones.

Frases divertidas para felicitar a los novios en su boda

Ustedes son la pareja perfecta: como el café con la leche, como el mate por las mañanas. ¡Felicidades en su boda!

Que su matrimonio sea como una buena película: llena de risas, momentos emotivos y un final feliz.

En su día especial, les deseo un matrimonio tan divertido como un carnaval y tan alegre como una cumbia.

Hoy es el día en el que oficialmente se convierten en un equipo de dos. ¡Asegúrense de llevar su manual de instrucciones para los momentos complicados!

Les deseamos una vida matrimonial llena de amor, risas y paciencia. Recuerden que en el matrimonio, el control remoto se comparte, pero las papas fritas son sagradas.

Disfruta de este momento tan especial, porque de verdad pensábamos que nadie te iba a aguantar tanto tiempo.

Frases formales y bonitas para la pareja

Ustedes han encontrado el amor verdadero, y hoy celebramos su unión. Que su camino juntos esté lleno de felicidad y bendiciones.

En este día mágico, les deseo una vida llena de risas, aventuras y amor eterno. ¡Felicidades a los novios!

Que su matrimonio sea un viaje lleno de momentos inolvidables, cariño y respeto mutuo. ¡Felicidades en su día especial!

En este nuevo capítulo de sus vidas, les deseo un matrimonio lleno de risas compartidas, sueños cumplidos y amor eterno.

Hoy comienza una hermosa historia de amor eterno. Felicidades a los novios en este día tan especial.

Frases para felicitar una boda civil

Decir “sí, quiero” es fácil cuando sabes que el resto de tu vida estarás acompañado de tu media naranja. Felicidades a los novios.

Dos personas se unen hoy en un solo corazón, para compartir sus mejores y más dulces sentimientos. ¡Que vivan los novios!

Este es sólo el comienzo de una gran aventura, que cada día el descubrimiento de ese hermoso viaje que hoy emprenden sea de felicidad.

Que su matrimonio sea un viaje lleno de momentos inolvidables, cariño y respeto mutuo. ¡Felicidades en su día especial!

Que cada día de su matrimonio sea una nueva oportunidad para fortalecer su amor y crear recuerdos inolvidables. ¡Felicidades en su boda!

Frases emotivas para felicitar a los novios en su boda

Que cada suspiro compartido sea un recordatorio de la belleza de su amor. Felicidades en el día de su casamiento.

Que su amor sea un refugio seguro en tiempos de tormenta y una fuente de alegría en cada amanecer. ¡Les espera una vida llena de amor!

Que cada latido de sus corazones sea un eco del amor eterno que se profesan. Felicidades en su día especial.

Que siempre que existan dificultades, puedan volver a este día y recordar siempre porqué lo hicieron.

En este día mágico, les deseo que cada sueño que compartan se convierta en realidad y que su amor trascienda todas las barreras.

Frases célebres para felicitar una boda

“La medida del amor es amar sin medida” – San Agustín

“Cuando amas a alguien, lo amas como es, y no como quisieras que sea” – León Tolstói

“El amor no mira con los ojos, sino con el alma” – William Shakespeare

“El amor no es solo un sentimiento, también es un arte” – Honoré de Balzac

“Algunas personas aman el poder y otras tienen el poder de amar” – Bob Marley

“El amor todo lo vence” – Virgilio

Imágenes con frases para felicitar una boda

Si estás a distancia y no puedes acudir a la boda, también puedes usar las redes sociales o WhatsApp para hacerle llegar tu mensaje de felicitación usando una imagen con frase especial.

