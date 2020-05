Por fin la espera terminó para gran cantidad de ciudadanos que estaban a la expectativa del lanzamiento de la plataforma virtual del Bono Familiar Universal. Y es que la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ariela Luna, anunció que este miércoles 20 de mayo estará lista para que la gente consulte si se encuentra en el padrón oficial y, si en caso necesita el subsidio y no fue incluida, pueda inscribirse.

El anuncio lo realizó durante su presentación virtual frente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, en la que precisó que dicha web estará habilitada durante 10 días. “Así vamos a poder hacer el último padrón que nos va a permitir atender a toda la población del país”, dijo.

Aunque reiteró que la información que se coloque en ella será corroborada antes de hacer efectivo el pago, muchos desean saber desde cuándo podrán recibir el dinero.

La titular del Midis dio alcances de la plataforma del Bono Familiar Universal en el marco de las acciones contra el coronavirus (Foto: Presidencia Perú)

¿A PARTIR DE CUÁNDO COBRAR?

La ministra dio a conocer que desde el 20 de mayo la gente ya puede hacer efectivo el cobro de los 760 soles; además, recordó que si un hogar presenta un miembro con ingresos mensuales mayores a S/3.000, será excluido de la entrega del subsidio.

“Ya está listo, el miércoles 20 de mayo empieza a pagarse y también ya sale la plataforma para que puedan inscribirse. Como ven, ya estamos en la primera parte del bono universal”, enfatizó.

Días precios, Luna precisó que el bono que entrega el Gobierno es por hogar y no por persona. “Quiero hacer la atingencia que el bono es por hogar. Si mi hogar recibió el bono independiente o si mi papá recibió el bono y tengo 25 años y vivo con mis padres, yo no voy a recibir. Entonces, los hogares que no han recibido ningún bono hasta ahora van a poder inscribirse en esta plataforma de tal manera de hacer un padrón completo”.

Las personas en Puno hacen cola frente a una AFP para solicitar información sobre el retiro de sus fondos de pensiones (Foto: Carlos MAMANI / AFP)

¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA SOLICITAR LOS 760 SOLES?

Si bien, el Midis no dio a conocer con exactitud cuáles serán los pasos para la inscripción, hay que precisar que con los bonos anteriores se siguió un mismo patrón. Por ello, es probable que esto se repita al momento de completar la solicitud del Bono Familiar Universal. Estos serían:

Escribir tu nombre, tu Documento Nacional de Identidad, la fecha de emisión del mismo y colocar el código captcha que aparezca.

A continuación, aparecerá una nueva ventana con los medios habilitados para cobrar, seleccionas una opción. Luego, verifica que todos tus datos estén correctamente antes de enviar la solicitud.

Lo que sí se ha confirmado es que solo podrás inscribirte siempre y cuando no hayas sido beneficiado con los bonos que el Gobierno ya entregó como Yo me quedo en casa, Bono Independiente y el Bono Rural.

Los ciudadanos que no fueron incluidos en la lista oficial del Bono Familiar podrán inscribirse (Foto: Municipalidad de Pachacamac)

¿CÓMO SE INSCRIBIRÁN QUIENES VIVEN EN ZONAS ALEJADAS?

Las familias de las zonas alejadas en el país y que no hayan sido beneficiadas por el Bono Rural también podrán inscribirse en la plataforma del Bono Familiar Universal que se habilitará este miércoles 20 de mayo.

“Para llevar el pago a las familias que habitan en los distritos más alejados vamos a recurrir a transportadoras de valores (…), todos los hogares deben recibir el dinero”, expresó la titular del Midis.

Las familias rurales también podrán inscribirse para que puedan cobrar el Bono Familiar Universal (Foto: Andina)

FAMILIAS RECIBIRÁN BONO ANTES DEL 15 DE JUNIO

El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo que los 6.8 millones de hogares que se beneficiarán con el Bono Familiar Universal habrán recibido el pago de 760 soles antes del 15 de junio.

“Para este mes de mayo tenemos prevista la entrega del bono a cinco millones de familias. El 1.8 millones de familias restantes se completará hasta la quincena de junio”, manifestó en Palacio de Gobierno.

Subrayó que dicho esfuerzo demandará un gasto social de 4.000 millones de soles. “Con esta transferencia buscamos que las familias tengan los recursos necesarios para afrontar la pandemia”.

Finalmente, indicó que para esta segunda parte habrá mayor celeridad en la entrega del subsidio. “El primer tramo del bono de 380 soles se entregó en 45 días, pero se ha adquirido experiencia para hacer mejor esta entrega”.

VIDEO RECOMENDADO

El Bono Rural ya empezó a entregarse: conoce todos los detalles aquí

El Bono Rural ya empezó a entregarse. Conoce todos los detalles aquí. (Video: Midis) 18/05/20