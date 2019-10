¿Cómo comer el brócoli? | El brócoli es el tipo de vegetales que debido a su sabor fuerte y consistencia muy particular no es del agrado de muchas personas; sin embargo, al poseer un alto contenido en vitamina C y fibra alimentaria, además de nutrientes con potentes propiedades anticancerígenas, debería estar considerado en nuestra dieta. Sus beneficios son importantes para nuestra salud.

¿Por qué? Pues esta planta de la familia de las brasicáceas no contiene grasa ni colesterol y posee una buena cantidad de proteínas y fibra, entre otros componentes.

▶ ¿Cuáles son los 15 alimentos que debes evitar en la noche para no subir de peso?

▶ Cena saludable: ¿qué comer de noche para no subir de peso?

Las principales razones por las cuales es beneficioso para la salud están: prevenir el cáncer, proteger el corazón, desintoxicar el organismo, prevenir la anemia y estreñimiento, y mucho más.

El brócoli también es una excelente fuente de indole-3-carbinol, un compuesto químico que estimula la reparación del ADN de las células. (Foto:Freepik)

Entonces, si ya decidiste incluirla dentro de tu alimentación, de seguro te preguntas cuál es la manera correcta de consumirla. Y aunque muchas veces se dice que comer frutas o verduras crudas es lo mejor, algunos alimentos deberían pasar por una etapa de cocción, pero no en todos los casos.

Para despejar dudas, a continuación, te contamos de qué forma debes comer el brócoli.

La gran masa de cabezuelas está rodeada de hojas. Es muy parecido a su pariente cercano, la coliflor, pero es de color verde. (Foto:Freepik)

BRÓCOLI: CRUDO VS. COCIDO

Debido a que se dice que los vegetales pierden algunos nutrientes valiosos cuando son cocinados, hay otros que requieren necesariamente ser hervidos.

En el caso del brócoli, si bien se recomienda comerlo crudo, también puede ser cocinado, pero no de la manera tradicional para que conserve todas sus propiedades. Por ello, detallaremos cómo este alimento varía según su presentación.

El brócoli tiene un alto contenido en vitamina C y fibra alimentaria; también contiene múltiples nutrientes con potentes propiedades anticancerígenas. (Foto: Pixabay)

→ CRUDO

Kerry Torren, terapista nutricional, explicó a la BBC que más beneficios se obtendrán si se come crudo este vegetal, pues considera que cuando se calienta reduce y hasta pierde sus compuestos, que luchan contra el cáncer.

Lo mismo precisó en marzo de 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social que mencionó que tanto el brócoli como los berros pierden sus propiedades anticancerígenas cuando son hervidos o cocidos. “Cuando estas verduras se calientan, se daña una enzima útil contra el cáncer, reduciendo así su impacto sobre esta enfermedad”.

Pero algo que debes tener en cuenta es que si decide comerlo crudo deberá pasar por una estricta higiene para arrastrar los posibles restos de tierra y otras impurezas.

Es un cultivo de climas frescos, por lo que prospera pobremente durante los veranos calurosos. (Foto:Freepik)

→ COCIDO

Si decidiste que comerlo crudo no es muy agradable por su sabor, lo recomendable es cocinarlo, pero no haciéndolo hervir, sino al vapor o con muy poca agua.

Antes de cocinarlo, igual deberás lavar el brócoli con chorros de agua, en lugar de sumergirlos con el fin de evitar la pérdida de nutrientes.

Si deseas, puedes pelar el tallo porque contiene mucha fibra, pero si no lo haces, no hay problema y podrás usarlo para elaborar puré o sopas.

No se debe hervir demasiado el brócoli. (Foto: Pixabay)

Debes tener en cuenta que, si cocinas el brócoli por mucho tiempo, generará un olor fuerte y perderá sus vitaminas y minerales.

Cuando la cocción de este vegetal es a vapor, su sabor es más agradable al paladar que el crudo, pues la textura mejor y lo mejor es que no pierde nutrientes.

Si lo cocinas a vapor deberá ser por un espacio de 15 minutos. Otras de las formas de comerlo es asado o salteado.

El brócoli tiene los niveles más altos de carotenoides en el género Brassica. (Foto:Freepik)

TEN EN CUENTA:

Hervir el brócoli reduce los niveles de compuestos anticancerígenos, como el sulforafano, con pérdidas del 20-30 % después de cinco minutos, el 40-50 % al cabo de diez minutos, y el 77 % después de treinta minutos.

¿CÓMO COMBINAR EL BRÓCOLI?

Una de las ventajas de comer brócoli es su versatilidad, que se combina muy bien con otros alimentos y sabores.

Este vegetal combina muy bien con alimentos ricos en vitamina B, como es el caso de los tomates y las espinacas. También se puede consumir simplemente aderezándolo con aceite de oliva y zumo de limón.

Existen tres variedades de brócoli cultivadas habitualmente.(Foto: Pixabay)

BENEFICIOS DEL BRÓCOLI PARA LA SALUD

Los beneficios que el brócoli ofrece a nuestra salud son muchísimos, sin importar la forma en que lo consumas (crudo o cocido). Según la revista Mía de España, estas son las principales razones por las cuales es beneficioso consumir este verde vegetal:

• Previene el cáncer

El brócoli tiene importantes propiedades anticancerígenas, que se potencian con su contenido de vitamina A, C y E, aminoácidos, zinc y potasio. Por ello previene el cáncer de mama, de útero, de próstata y de órganos internos como hígado, colon, riñones e intestinos.

• Protege al corazón

Ayuda a eliminar el colesterol malo del organismo y su contenido de fibras, con lo que previene de enfermedades cardiovasculares y protege la salud del corazón. La presencia de cromo en este vegetal ayuda también a prevenir la hipertensión arterial.

• Desintoxica el organismo

Sus propiedades antioxidantes ayudan a eliminar las toxinas, los radicales libres y el ácido úrico, purificando la sangre y la piel. Además, mejoran el metabolismo de los estrógenos que sucede en el hígado, según explica el doctor Carlos Jarne, postgrado Universitario en Micronutrición en la Universidad de Borgoña (Francia) y en Medicina Antienvejecimiento (Universidad de Barcelona).

• Protege los huesos

Comer brócoli es excelente para mantener los huesos sanos y fuertes, dado su contenido de calcio, fósforo, magnesio y zinc.

• Cuida de los ojos

Sus nutrientes, como la zeaxantina y el beta-caroteno, y la vitamina A convierten al brócoli en un protector de la salud ocular. Previene la degeneración muscular, las cataratas y los daños de las radiaciones UV.

Si cocinas el brócoli por mucho tiempo generará un olor fuerte y perderá sus vitaminas y minerales. (Foto: Pixabay)

• Mejora la piel

Ayuda a tener la piel mucho más atractiva, joven, suave y brillante, ya que es antioxidante, y además posee vitamina E, B, A, K y ácidos grasos Omega-3.

• Previene la anemia

El brócoli posee hierro y proteínas, sustancias que son fundamentales para combatir la anemia.

• Previene el estreñimiento

Gracias a su contenido de fibra, el brócoli ayuda a combatir el estreñimiento y a prevenir afecciones al estómago, como acidez, inflamación y mejora la digestión. Además, es rico en calcio, sobre todo en la parte del tronco.

• Fortalece el sistema inmunológico

Por la presencia de vitamina C, el beta-caroteno, más otras vitaminas y minerales.

• Alimentación ideal durante el embarazo

Al ser rico en ácido fólico, proteínas, calcio, antioxidantes, fibra y fósforo, toda futura madre debe consumirlo. El brócoli es un alimento muy nutritivo y necesario en la alimentación durante el embarazo.