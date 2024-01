Una parte fundamental que no debe faltar mientras se está aseando a un perro es cortarle las uñas. Esta acción se tiene que aplicar con regularidad con el propósito de que el animal no se haga daño con sus propias garras o al momento de saltar sobre cualquier ser humano. Quizás desconozcas qué pasos realizar para no provocar alguna herida en las patitas de tu fiel amigo, pero aquí en Mag te explicaremos cómo debes hacerlo.

Ciertamente, es una tarea difícil porque tu perro puede tener una mala reacción y ello está relacionado a que sienten miedo. La recomendación que brindan diversos veterinarios es que esta práctica se comience a realizar cuando se encuentren cachorritos, pues será más fácil el proceso y se acostumbrarán conformen transcurran los años.

Antes de revelarte los pasos que debes aplicar, recuerda que mantener la calma y tener suma confianza durante el cortado de uñas es sumamente importante, pues será crucial para que mascota no tenga heridas en sus patitas. En caso te cueste o tengas temor de ejecutarlo, no dudes en trasladarlo hacia un especialista.

¿Cómo cortar las uñas a tu perro sin generarle daño?

Previo al inicio de esta tarea, es obligatorio que cuentes con la ayuda de otra persona, pues existen altas posibilidades de que tu perro se ponga inquieto y no permita que le corten las uñas. Como primer paso, sujeta la pata de tu pequeño amigo para que extiendas cada uno de sus dedos. Te recomiendo que comiences con las patas traseras.

Es importante que uses tus dedos pulgar y meñique para que sostengas cada dedo de tu perrito. En caso esté saliendo a la perfección, inserta la abertura del cortaúñas sobre la uña de tu amigo canino y corta el extremo más blanco. Por ningún motivo trates de realizar esta acción en el área rosada de su uña porque causarás un gran dolor en el animal.

En el caso notes que por tu can se pone agresivo o no permite que le corten las uñas, desiste e inténtalo en otro momento.

¿Con qué frecuencia se debería cortar las uñas a un perro?

Dependerá netamente la rapidez con la que crecen las uñas de tu mascota. Te aconsejo que realices esta acción cada cuatro a seis semanas, pero si notas que antes de ese tiempo ya se encuentra largas o se están quebrando, significa que deberías cortarlas después de dos a cuatro semanas.

¿Este consejo te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre el cuidado de tus mascotas sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?