¿Estás buscando cómo retirar las manchas en tus zapatos de gamuza, pero no has conseguido los resultados esperados? No eres el único que ha pasado por dicha situación, pues no es sencillo de lograrlo; sin embargo, existe un truco casero que lucirá tus calzados como si recién los hubieras comprado en una tienda. De estar interesado, hoy en Mag lo descubrirás.

Millones de personas cuentan con zapatillas elaboradas con este material, pues son opciones muy interesantes para combinarlas con atuendos en caso asistir a eventos formales. Además, son tan cómodos al momento de usarlos porque presentan una textura suave y ligera.

Pese a ello, sabrás que los zapatos de gamuza están expuestos a ensuciarse con el polvo o cualquier tipo de mancha, pero sí existe una solución de forma natural que, en mi caso, me dejó sorprendido por su eficacia y rapidez. Es más, solo necesité de un producto que, habitualmente, se usa como ingrediente para la limpieza del hogar. ¿Deseas conocerlo? Te lo revelaré en las siguientes líneas junto a los pasos a seguir.

Así eliminarás las manchas en tus zapatillas de gamuza

En esta oportunidad, solo deberás contar con vinagre blanco. ¿Cómo aplicarlo? Aquí te lo enseñaré.

Humedece un paño limpio con vinagre blanco. No es necesario que lo hagas en todo el trapo, puede ser en cualquiera de sus esquinas.

Realizado ello, presiona suavemente el trapo sobre la mancha que está en tu zapatilla de gamuza. Recuerda, no debes frotarlo.

Este procedimiento logrará que el vinagre absorba la suciedad en cuestión de segundos.

Si cuentas con un calzado de gamuza sin presencia de suciedad, pero deseas mantenerlo en buen estado, te recomiendo que los limpies remojes una esponja en una mezcla de jabón líquido y agua. En este caso, sí es necesario frotarlo con su suavidad.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?