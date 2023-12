¿Estás interesado en atraer la abundancia para este Año Nuevo, pero no sabes qué realizar? Existen diversos métodos que conseguirían ello; no obstante, hoy te enseñaré un ritual casero que será muy sencillo de ejecutar y solo necesitarás de un ingrediente que seguramente lo tendrás en tu cocina. ¡Inicia el 2024 con el pie derecho con un nuevo tip de Mag!

Gran cantidad de individuos tienen la costumbre de aplicar diversos rituales para tener grandes chances de obtener más dinero, conseguir un buen amor o mantener una vida sana. Por ello, utilizan alimentos de casa como lentejas, arroz, entre otros, que, según creencias antiguas, son efectivos si lo aplicas de la forma correcta.

Ahora, existe una especia que te permitirá atraer la abundancia en el próximo año. Me refiero al orégano, esta planta aromática que es sumamente utilizada como ingrediente para la preparación de diversos platillos. En las siguientes líneas, te explicaré cómo y en qué zonas específicas de tu lugar deberás colocar esta hierba.

¿Qué pasos debo hacer para atraer la abundancia usando orégano?

Lo primordial es que cuentes con un poco de este condimento. En caso de no tenerlo, lo conseguirás a un precio barato en el supermercado más cercano. Ahora, debes esparcir el orégano en la puerta principal de tu hogar, así eliminará las malas vibras y purificarás el ambiente en beneficio tuyo.

No sería la única sección de tu casa que puedes usarlo, pues también debes aplicarlo en tu cocina con el fin de que obtengas grandes ingresos económicos en el 2024 y en tu dormitorio para conseguir el amor que tanto has anhelado en el tiempo (en caso de no contar con pareja). Como habrás notado, el ritual no te tomará más de 5 minutos en ejecutarlo debido a su sencillez.

