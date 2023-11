Debido a su belleza, las joyas de oro se han convertido en las preferidas de muchas personas, quienes no dudan en hacer alarde de ellas. Sin embargo, hay piezas de fantasía que abundan en el mercado y que pueden jugarte una mala pasada. ¿Cómo reconocer el metal genuino? Aquí te compartimos los principales trucos caseros.

En el día de tu cumpleaños o en alguna fecha especial probablemente hayas recibido una joya de oro. Como todo metal precioso, te luces con ellas y tratas de conservarla de la mejor manera para que no se estropee.

Sin embargo, existe la posibilidad de que estas piezas hayan sido fabricadas con otros metales, es decir, solo sean imitaciones. Si bien podemos llevarla a la joyería para comprobar su autenticidad, hay algunos métodos que nos pueden servir de gran ayuda.

Una de las acciones inmediatas que debes realizar es la inspección visual. Si tu joya está desgastada, lo más probable es que solo esté bañada en oro y haya otro metal por debajo.

Tres trucos caseros para reconocer joyas de oro

Con un imán, una pieza de cerámica o ácido nítrico podrás reconocer joyas de oro genuinas.

Imán

A diferencia de otras piezas, el oro no es un metal magnético. En ese sentido, si colocamos un imán en la superficie y se adhiere lo más probable es que estemos en frente de un elemento de fantasía. Ten en cuenta que algunos inescrupulosos utilizan metales no magnéticos para hacer piezas de imitación, así que no es un método 100% seguro.

Cerámica

Frota la joya que tienes sobre una pieza de cerámica sin cristalizar

Una raya negra indica que la joya es de fantasía

Una raya dorada nos indicará que el oro es verdadero

Ácido nítrico

El elemento que nos ayudará a reconocer joyas de oro genuinas es el ácido nítrico, el cual pueden encontrarse en tiendas especializadas. Te advertimos que debemos utilizar guantes y un cubre bocas para evitar cualquier accidente.

Coloca la pieza en un contenedor de acero inoxidable

Aplica una gota de ácido nítrico sobre la pieza a tratar

Si se aprecia una espuma verde, la joya no es verdadera y y sido fabricada probablemente en latón

En caso no cambie de color estamos frente a una joya de oro genuino

