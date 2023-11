Un gran malestar que parece no tener solución es cuando la tinta de los bolígrafos mancha alguna prenda favorita como polo, pantalón o camisa. Esta acción genera dolor de cabeza, pero no todo está perdido, pues te recomendaré hoy en Mag un truco casero que resolverá dicho inconveniente de una forma sencilla y rápida.

Quizás te habrás preguntado por qué la tinta de este utensilio no es tan fácil de eliminar en las indumentarias. Ello se debe a que el pigmento está elaborado por diversos componentes (resinas vinílicas, glicerol, ácido tánico, entre otros) que, al entrar en contacto con una tela, rápidamente se queda impregnado.

En mi caso, he contado con diversas prendas que han sido afectadas por el colorante viscoso y, con solo poner en práctica este tip casero, me causó gran sorpresa por su óptimo resultado. Incluso, me ha permitido usar nuevamente mi vestimenta y sé que te también te funcionará.

Así eliminarás las manchas de tinta de bolígrafos en tu ropa

Debes contar con los siguientes utensilios: alcohol o acetona, papel toalla y leche (opcional). Ahora, pon en acción los pasos que te enseñaré a continuación:

Toma tu prenda con mancha de tinta y humedece la zona afectada con alcohol o acetona. Es importante aplicarlo por ambos lados. Con la ayuda del papel absorbente, pásalo sobre la imperfección e intenta retirarlo. En el caso notes que la mancha aún no desaparece, remoja la indumentaria dañada en leche por un máximo de 5 minutos, escúrrelo y nuevamente intenta eliminar el defecto usando el papel toalla. Cumplido ello, introduce la prenda en el interior de tu lavadora y prográmalo para que lo lave.

¿Cómo eliminar las manchas de bolígrafo en las puertas de madera?

Actúa rápidamente al detectar el problema, pues no debes permitir que se seque en tu puerta de madera. Cuenta con un paño limpio, acetona y papel de lija (opcional). Aplica la sustancia en la zona afectada realizando movimientos circulares hasta eliminar la mancha. Cumplido ello, limpia la superficie con el paño para retirar cualquier residuo de acetona.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?