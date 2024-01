Las pizzas son esenciales para darse un gusto en cualquier momento del día, pues son ideales para saciar el hambre. Este producto es tan sencillo y rápido de prepararlo que lo puedes realizar desde la comodidad de tu hogar porque cuenta con ingredientes que se consiguen fácilmente en el mercado más cercano o también existe la posibilidad de pedirlo por delivery sin la necesidad de usar tus manos.

Pese a ello, hay casos de familias que no terminan todas las tajadas y las guardan en su nevera para comerlas en los días posteriores, pues cuentan con un propio horno en sus cocinas. No obstante, la mayoría no posee ese electrodoméstico y, como consecuencia, desechan este alimento a la basura.

Afortunadamente, sí existe una solución, pues puedes usar tu propia sartén con la finalidad de recalentar este delicioso alimento en los días posteriores. Pese a que este proceso es fácil de realizarlo, debes seguir una serie de pasos que te enseñaré a continuación para que disfrutes, una vez más, la pizza que tienes guardada en tu refrigerador.

¿Cómo recalentar la pizza en una sartén?

Coloca la sartén en la estufa de tu cocina a fuego medio. Agrega un chorro de agua, aceite o un poco de mantequilla en la sartén. La finalidad es que la pizza no se pegue en este accesorio Inserta la pizza en la sartén de una manera cuidadosa. Espera por una máximo de 5 a 7 minutos hasta que se caliente la pizza o cuando notes que el queso se está derritiendo. Voltea la pizza y déjalo que se cocine por un aproximado de 2 a 3 minutos.

Un punto importante que deberás tener en cuenta es que, si la pizza posee ingredientes húmedos (salsa de tomate, frutas o verduras), reduce el tiempo de cocción para que este producto no quede empapado o posea un desagradable sabor.

¿Es dañino comer pizza recalentada?

Aunque esta práctica no es necesariamente mala para el organismo, esto podría cambiar si no tomas algunas precauciones. De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los alimentos o productos perecederos no deben permanecer a temperatura ambiente por más de dos horas, pues existen el riesgo de la aparición de bacterias que provocarían una intoxicación alimentaria.

