Las prendas están expuestas a diversas situaciones para quedar dañadas. Una de ellas es cuando, de forma accidental, se pega cualquier tipo de adhesivo y quitar sus restos es más difícil de lo que parece, pero existe un truco casero que solucionará ello. ¿Te gustaría saber de ello? Entonces, atento a las siguientes líneas porque te lo contaré hoy en Mag.

Existen varios tipos de adhesivos como los pegamentos húmedos (goma, silicona, etc.) o de contacto (cinta masking tape). Desafortunadamente, son pocas las probabilidades de retirarlos sin deteriorar la vestimenta porque su fin es mantener a dos objetos unidos con total seguridad.

En mi experiencia, he aplicado un hack que me funcionó para erradicar este problema en mis polos o pantalones. Es más, no deberás comprar algún ingrediente o utensilio en el supermercado porque requerirás de un líquido que habitualmente los usas diariamente.

¿Qué debo hacer para eliminar los restos de pegamento de la ropa?

Solo requerirás de agua caliente para cumplir satisfactoriamente este método casero y si deseas una mayor efectividad, puedes aplicar detergente líquido o en polvo. Ahora, tendrás que seguir los pasos que te recomendaré a continuación:

Remoja tus prendas que cuenten con restos de adhesivo en agua caliente. Déjalos reposar por un aproximado de una hora. Con la ayuda de una escobilla o cepillo, limpia las zonas que cuenten con presencia de estas manchas y listo, visualizarás que no habrá presencia de pegamento.

Aprende a cómo eliminar el olor a humedad de tus prendas

completamente la prenda con olor humedad sobre una superficie plana y limpia. Aplica una cucharada de bicarbonato de sodio y espárcelo sobre la prenda, especialmente sobre las partes afectadas y donde el hedor es más potente.

espárcelo sobre la prenda, especialmente sobre las partes afectadas y donde el hedor es más potente. Espera aproximadamente 1 hora. En este lapso de minutos, el ingrediente casero hará su trabajo como deshumidificador.

Remueve este polvo con sacudir las prendas en reiteradas ocasiones. Así habrás desaparecido el olor a humedad.

