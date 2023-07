Un buen perfume puede elevar el sello personal y estilo más de lo que se piensa. Los aromas y recuerdos están profundamente ligados y por ello con una buena fragancia puedes lograr distinguirte y proyectarte hacia el futuro, pero ¿cómo eligo el mejor? Si eres un hombre que quiere destacar por su porte elegante y distinguido, esta tarea merece que le dediques la atención correcta para no equivocarte, aquí te dejo las pautas y trucos que puedes seguir.

A más de uno le ha pasado alguna vez que compró una fragancia que le encantó y a los pocos días no la volvió a usar más porque descubrió que no iba bien con su estilo de vida o porque el olor no era como se percibió en el probador de la tienda.

¿Cómo elegir el mejor perfume?

Es aquí donde hay que tener en cuenta ciertas pautas que te ayudarán a elegir el correcto para ti.

Una de las cosas que debes hacer antes de ir a la tienda es evitar otros olores en tu cuerpo, por ejemplo, ducharte con un jabón neutro y no ponerte otro perfume o producto cosmético con aroma; no agobies a tu olfato con tantas tiras olfativas de distintas marcas; rocía el perfume en la piel (parte posterior de la mano o antebrazo) y espera a que se seque, así podrás saber si se adapta a tu piel y gusto; por último, espera unos 20 minutos para ser si será el elegido y tu acompañante ideal en tu camino a seguir proyectando la imagen de hombre exitoso, si el aroma se desaparece en minutos, es mejor descartarlo.

¿Cómo saber cuál es el perfume adecuado para mí?

Teniendo en cuenta que una buena fragancia no solo es parte importante para el sello personal, sino que también juega el papel de una carta de presentación agradable en citas y eventos importantes, es vital que elijas bien. Si eres un hombre con ganas de reinventar las reglas debes tener presente que un buen perfume es el ‘must’ para cerrar con broche de oro cualquier look. Así que la mejor recomendación es identificar el ideal siguiendo tu personalidad y gustos.

La fragancia Gentleman Society destaca por su aroma tan potente como refinado, ideal para los hombres contemporáneos que miran decididamente hacia el futuro. (Foto: Givenchy)

Una recomendación es la propuesta de la maison francesa Givenchy, que destaca con su mítico perfume masculino Gentleman Society, que se reinventa en la actualidad para conquistar a la comunidad masculina contemporánea y distinguida. La fragancia posee notas amaderadas acompañadas por estelas florales de narciso silvestre. De hecho, expertos apuntan a que este tipo de combinación es ideal para proyectar una personalidad elegante, pues el clásico toque amaderado es fascinante y deja huella. En cuanto a la memoria olfativa, la composición de Givenchy Society destaca entre las demás, pues posee una riqueza amaderada exclusiva: cedro del Himalaya, sándalo de Australia y vetiver de cuatro diferentes procedencias.