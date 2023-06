Una de las prendas que más uso se le da y que puede acompañarnos en el clóset por muchos años es el jean. Va perfecto para un look casual, aesthetic, un viernes en la oficina o hasta para combinarlo con una polera y estar más relajados. Si bien los hay de distintos cortes, texturas y diseños, lo que sí es universal es la forma en la que debes cuidarlos. Si eres de ponértelo todos los días y tienes un favorito, en esta nota de Mag te explico cómo debes lavarlos para que parezcan nuevos todo el tiempo y poner en práctica el famoso truco del paño húmedo en su limpieza.

Sé muy bien que encontrar los jeans de tus sueños con el fit perfecto no siempre es sencillo y te puede tomar horas en distintos probadores, por eso una vez que lo compramos no solo queremos lucirlo siempre, sino también nos preocupamos por no cometer ningún error de lavado que lo maltrate o haga que pierda su tonalidad.

Sin embargo, en redes sociales existen diversos ‘hacks’ que prometen mantenerlos limpios por más tiempo o que duren mucho más, pero no siempre son las recomendaciones correctas.

Cómo limpiar los jeans correctamente

Consejos hay miles y trucos más aún, pero la verdad es que no todo es tan perfecto como parece. Hace algún tiempo se volvió popular el congelar tus vaqueros, pero eso no bueno. Charles V. Chip Bergh, CEO de la marca Levi’s, comentó hace varios años que esto solo es un mito y no un eficaz método. “Es un cuento chino, no funciona”, dijo.

Si bien es cierto que cuanto más se lavan los pantalones, más se dañan, surge la pregunta de cómo cuidarlos correctamente y con qué frecuencia meterlos a en agua con detergente.

Comenzando que congelarlos no es lo mejor, porque podrían sufrir daños en la tela. “Para que se mantengan en buen estado se recomienda no congelar los jeans y disminuir la frecuencia del lavado. Lo ideal es limpiar las manchas con un paño húmedo y dejarlas secar al aire libre. Es importante que el lavado del jean sea a mano y no usar la secadora. Asimismo, se aconseja cerrar los botones y voltearlos al revés para evitar que el teñido de la tela se decolore. Somos una marca de ropa que fomenta el cuidado del medio ambiente a través de las diferentes técnicas de fabricación que se emplean como el water<less, por lo que es importante comunicar a nuestro público que eviten hacer el uso de secadora al momento de secar la prenda”, explican los especialistas de Levi’s .

Los 501 se caracterizan por el típico corte recto, ajustado a la cintura y 100% algodón. (Foto: @levis_pe / Instagram)

Con qué frecuencia lavar los jeans

Para que los jeans conserven su color es importante que el lavado se realice con agua fría cada 4 a 6 semanas o cada 10 usos. También se recomienda no juntarlos con prendas de otros colores y usar un detergente especial que ayude a preservar el color. Un tip es que si tu pantalón favorito tiene una mancha, puedes rociarlo de agua con ayuda de una botella con atomizador, de esta manera evitarás que se desgaste la tela.

Lo mejor es lavarlos en una tina con agua fría y volteados. Usa agua fría, detergente suave y deja remojando por 40 minutos a una hora. No talles o hagas mayor esfuerzo porque los puedes dañar, solo enjuaga, ponlos al derecho y déjalos secar al aire o sol, así evitarás que la lavadora le produzca roturas y desgarros innecesarios.

Una vez secos, deberás guardarlos en el clóset siguiendo estos consejos: existen dos formas, colgados o doblados, todo dependerá del tamaño del armario. Estas técnicas no perjudicarán la forma ni el fit, solo proporcionará mayor espacio y organización. “En el caso de que tu jean tenga accesorios y desees doblarlo es preferible que lo hagas con esos accesorios hacia dentro a fin de que no perjudique el tejido de otras prendas”.

Los especialistas de Levi’s, cuyo modelo icónico son los jeans 501, que cumplen 150 años, saben perfectamente que esta prenda se ha ido reinventando con el tiempo, logrando adaptarse a los diferentes estilos y tendencias de moda. En cuanto al fit, están los clásicos de estilo recto con bragueta de botones, corte a la cadera y ajuste regular en el muslo con pierna recta, tanto para hombres y mujeres. Además, están los Skinny fit que son una versión más delgada del 501 Original. El mismo aspecto icónico, con una silueta más estrecha. Este ajuste de inspiración vintage se sitúa en la parte alta de la cintura y cuenta con la característica bragueta de botón. A esto se suma su durabilidad; sin embargo, su tiempo de vida depende de los cuidados que le das. Asimismo, es preferible que en vez de cambiarlos por unos nuevos, los reutilices llevándolos al Tailor Shop donde podrás customizar tus jeans para darle una segunda vida.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?