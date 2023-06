Si buscas que tus polos, pantalones y ropa interior salgan impecables de una lavadora, es probable que uses suavizantes, ¿Es recomendable usarlo siempre? En realidad no, y hasta puede llegar a ser contraproducente. En MAG atendemos este tema y te contamos qué prendas de uso diario no se deberían mezclar con este compuesto comercial.

A la hora de lavar, varios métodos caseros pueden hacer que tu ropa quede tan bien como la primera vez que la usaste: ya hemos hablado del truco de las hojas de laurel, las bolitas de aluminio, el vinagre y el bicarbonato de sodio. Sin embargo, el tema de los suavizantes de limpieza es aún controvertido, ¿Funciona para todas las prendas por igual? No realmente, especialmente su hablamos de tejidos sintéticos.

¿Cuándo no usar suavizante de ropa?

Usar suavizante para las prendas puede llegar a ser muy conveniente: es capaz de otorgar suavidad y aromas especiales a las prendas de algodón, lino o cáñamo; una opción en suma agradable para cuando tengas una salida o eventualidad casual, sin embargo, otras personas prefieren ir cómodas con su ropaje habitual.

Sin embargo, los suavizantes de ropa no deberían usarse para cuando lavas ropa sintética, como la poliamida o el poliéster; tus polos para ejercitarse y casacas impermeables son un ejemplo de ello. Esta clase de tejido industrial tienen la tarea de mantener la humedad y mover la sudoración hacia el exterior, sin embargo, un suavizante impedirá que eso suceda.

Los suavizantes para ropa son clave para dejar las prendas suaves, perfumadas y hasta esponjosas en ciertos casos (Foto: Freepick)

Los suavizantes para ropa, de casi cualquier marca, crearían un recubrimiento adicional a esta prendas e impedirán que el detergente penetre en la tela para eliminar malos olores y quitar manchas difíciles. A la larga, este tipo de confección será menos transpirable y cederán a tu cuerpo.

Otro producto que se ve afectado por suavizantes son las toallas y bayetas de microfibras. Verás como en futuras ocasiones notarás que son menos resistentes al agua y sus capacidades de absorción se habrán reducido tras cada ciclo de lavado en la lavadora.

En otras ocasiones, las partículas de ciertos suavizantes pueden remover la capacidad de regular la humedad y la temperatura del exterior, por lo que telas como la lana especial para ropa de bebés puede verse perjudicada bajo este método extra de lavado; mucho ojo con eso.