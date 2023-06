Nos acompañan en caminatas interminables, en los looks más arriesgados y hasta para practicar ciertos deportes. Aunque creamos que es todo terreno, el calzado también necesita de cierto cariño de vez en cuando, más aún cuando son de piel, lona, tela o ante. Si tienes unas zapatillas canvas y son tus favoritas, ten en cuenta los consejos de limpieza que te comparto en esta nota para que no las dañes y te acompañen muchos años más. Te explicaré el truco que personalmente uso y también el que me recomendó una experta.

Dependiendo del tipo de material, se pueden emplear unos tips u otros para dejarlas impecables, sobre todo si se trata de la tela, pues al igual que la ropa, hay ciertas manchas que son más difíciles de quitar.

Si bien para muchos son un calzado de estilo casual, pues en realidad son atemporales y están presentes en las principales tendencias para invierno, todo está en cómo las usas. Antes un terno nunca se veía bien con ellas, pero ahora sí, al igual que un sastre con zapatilla blanca. Además, hay quienes las prefieren con medias para balerinas y así no se noten, mientras que otros se aventuran por medias altas que se roban todas las miradas.

¿Cada cuánto limpiar las zapatillas de lona?

Las zapatillas canvas se caracterizan por su material textil que está en su auge máximo, además de ser el calzado más fácil de limpiar y usar.

“La mejor recomendación de cuidado en general es limpiarlas después que las usas, acostumbrarnos a no hacerlo cuando ya están súper sucias. Tenemos en la tienda un shampoo para zapatillas que es como una espuma que se puede usar con un cepillo suave y limpiarlas. Nunca las metas a la lavadora, que es lo más dañino a la construcción del zapato que es pegado. Ese movimiento circular de la lavadora la destruye”, explicó a Mag Jennifer Barentzen, Collection Manager de North Star.

La especialista también agregó que para que tus zapatillas canvas te duren más años “hay que tratar de guardarlas en un sitio ventilado que no tenga mucha humedad, que no esté al lado de un baño, lavandería y que pueda proliferar el hongo que se le pega al zapato. De esa manera no hay forma que se malogren. Otro truco que te puedo dar es que cuando paso de verano a invierno los zapatos, les pongo las bolsitas de gel de sílice para evitar que la humedad prolifere, sirve muchísimo”.

¿Cómo limpiar las zapatillas canvas?

Si bien existen productos comerciales como el limpiador espumoso que son ideales para esta labor, te puedo recomendar un truco casero que no tiene pierde. Se trata de preparar una mezcla que ya he usado en más de una ocasión y se trata de agua, jabón neutro y una pizca de bicarbonato de sodio. Ponlo sobre la zapatilla con una esponja o cepillo y haciendo movimientos circulares en las zonas donde haya manchas. Después pasa un trapo seco y limpio para quitar restos de la mezcla. Déjalas secar en la sombra para que no pierdan el color y la lona estará como nueva.

Para blanquear el interior haz una pasta de bicarbonato de sodio y detergente suave. Coge un cepillo pequeño y aplica, luego deja actuar unos 15 minutos, enjuaga con agua tibia y déjalas secar.

Estos tips son ideales para que personas de todas las edades cuiden al máximo sus zapatillas canvas, pero sobre todo los jóvenes, quienes ahora están experimentando el crear diversos looks con ellas. “El mundo de las zapatillas ha crecido y estamos tratando de atraer a nuestro cliente más joven, que es una persona más abierta, con pensamientos más abiertos. En la campaña no se usan personas súper flacas, sino que están tranquilas con su peso, opción, género, etc. Desde una perspectiva bien abierta, aceptamos a todos como son y tenemos las cosas que les pueden gustar. Para esta temporada de otoño-invierno se viene la apuesta en color, desde terracotas hasta fluorescentes, pasteles que han regresado, formas antiguas que se le dan un giro con el color. Ya no solo es blanco y negro, sino que con cápsulas de color en los pasadores, lengüeta, en detalles de la zapatilla, hemos logrado notar que les gusta y que no parezca zapatilla del cole o que sea metalizado totalemnte como la tendencia que viene”, agregó la representante de la marca que está celebrando la apertura de distintas tiendas en centros comerciales de Perú con el “Fest Tours North Star” donde no solo se presentan los mejores diseños de zapatillas urbanas, sino también actividades lúdicas, DJ y talentos del baile.

