Luego de que el Gobierno colombiano anunció la entrega de 80.000 pesos adicionales a los 160.000 que ya se estaba otorgando a las familias vulnerables para que puedan afrontar la cuarentena a causa del nuevo coronavirus, muchos ciudadanos se preguntan cuándo les entregarán este monto adicional.

Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional, señaló que la transferencia total será de 240.000 pesos y que el incremento se debe a que el primer monto es insuficiente para el tiempo que la gente va a estar en aislamiento social obligatorio para frenar el avance del COVID-19.

“La transferencia es de 240.000 pesos durante la cuarentena. Básicamente, la dividimos en dos pagos: uno de 160 mil y otro de 80 mil. El primer pago es el que ya ha arrancado y esperamos completar los dos giros muy pronto. Eso ya tiene una reserva presupuestal, los recursos salen del FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias”, dijo.

Con estas palabras, el titular de la DPN dio a entender que están esperando que se termine de cancelar el primer monto a las familias que ya fueron beneficiarias para nuevamente entregarles el restante que fue anunciado.

En diálogo con Caracol Radio señaló que el Gobierno Nacional girará en los próximos días los 80 mil pesos que hacen falta para los beneficiarios del programa de Ingreso Solidario y que se espera que beneficie a más de tres millones de hogares.

¿CÓMO SABER SI RECIBIRÉ 80.000 PESOS MÁS DEL INGRESO SOLIDARIO?

Rodríguez indicó que los 80.000 pesos adicionales se consignarán a quienes ya recibieron los 160.000 pesos. Es decir, los beneficiarios con este nuevo monto serán única y exclusivamente los que ya cobraron o salieron en la lista del primer bono.

De otro lado, el miércoles 22 de abril se inició la entrega que beneficia a alrededor de 1.8 millones de hogares que no tienen cuentas bancarias.

Como se recuerda, el Gobierno de Iván Duque creó el programa Ingreso Solidario para beneficiar a 3 millones de hogares que no hayan recibido ninguna otra ayuda, que no formen parte de los programas sociales Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA, y que se encuentran en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.

¿CÓMO COBRAR EL INGRESO SOLIDARIO?

Si tienes cuenta bancaria recibirás un mensaje de texto que te indicará que el dinero ya fue depositado en tu cuenta y que puedes retirarlo en cajeros electrónicos o corresponsales bancarios cuando quieras.

Si no tienes cuenta en ningún banco recibirás por mensaje de texto las instrucciones para cobrar el dinero. Para esto se han habilitado plataformas digitales para reclamar el Ingreso Solidario en los bancos Bancolombia, Movii, Av Villas y Davivienda.

Las transferencias del Ingreso Solidario están exentas del gravamen a los movimientos financieros y del IVA.

¿CÓMO SABER SI ME DEPOSITARON EL BONO?

El Ejecutivo escogió las entidades financieras que harán entrega de los 160.000 pesos, las cuales cuentan con diversos canales como aplicaciones móviles, mensajes de texto o llamadas telefónicas para consultar de forma gratuita y sin cobrar comisión si ya le realizaron el depósito.

“Los recursos de las transferencias del Programa Ingreso Solidario son inembargables y no podrán abonarse a ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad financiera a través de la cual se haga la entrega del dinero (…). Las entidades que hayan aplicado débito automático o cobro de saldos de obligaciones a un beneficiario del Programa Ingreso Solidario deberán reintegrar el valor descontado dentro del día hábil siguiente”, refiere la Superintendencia Financiera en la resolución que publicó al respecto.

AV Villas

En la aplicación Banca Móvil o en la página web en la parte de consultas puede conocer su saldo.

Bancolombia

En Bancolombia APP, en la Sucursal Virtual o llamando al número telefónico 343-0000 en Bogotá o (01)800-0912345 a nivel nacional podrá saber si ya cuenta con el subsidio.

Davivienda

Esta entidad habilitó la aplicación DaviPlata para consultar su saldo, también puede comunicarse a números de teléfono: 338-3838 en Bogotá o (01)800-012 3838 a nivel nacional.

Movii

Aquí puede consultarlo directamente en la aplicación que habilitaron.

¿QUÉ HACER SI RECIBÍ EL INGRESO SOLIDARIO POR ERROR?

Tras escuchar las denuncias sobre supuestas irregularidades en la selección de beneficiarios del programa Ingreso Solidario, el presidente Iván Duque declaró que las personas que hayan recibido el subsidio sin pertenecer a la población vulnerable deberán devolver los recursos.

“En este esfuerzo muchos se preguntarán, ‘¿es fácil?’. No, no es fácil ¿Ha sido fácil depurar las bases de datos? Por supuesto que no, pero hemos tratado de aliviar velocidad y precisión. Si hay personas que reciben el recurso y no les corresponde, la obligación es devolverlo, pero estamos haciendo el esfuerzo para que ese nivel de precisión nos permita a nosotros ayudar a quien más lo necesita en estos momentos”, expresó Duque el lunes 13 de abril.

Según el Decreto 518 del año 2020, los ciudadanos que reciban los 160.000 pesos sin cumplir las condiciones y que no informen del error a las autoridades del caso, incurrirán en sanciones legales individuales. Caso contrario, los funcionarios que han participado en la implementación del bono y que ahora son sujetos de sospecha, de acuerdo con el mismo decreto, quedarán libres de cualquier responsabilidad, así se detecten conductas fraudulentas.

¿CÓMO DEVOLVER EL INGRESO SOLIDARIO QUE RECIBÍ POR ERROR?

Si eres de los colombianos que vio en su cuenta el depósito de 160.000 pesos correspondiente al Bono Solidario, lo mejor que puedes hacer es devolver el dinero. Para ello, debes comunicarte con la entidad financiera que te hizo el envío e indicarle que surgió un error; una vez que el banco tome conocimiento de la situación del subsidio, también deberá devolverlo a la cuenta del Tesoro Nacional para que lo redistribuya a las familias que realmente lo necesitan.

Bancolombia. En el caso de este banco puedes llamar a la línea telefónica (01)800-0945555 para darte una solución. Asimismo, puedes escribir un mensaje privado a sus redes sociales o consultar con el asistente virtual que tiene en sus redes sociales.

Banco AV Villas. Si el depósito surgió de esta entidad, comunícate al call center o a uno de los siguientes números: 444-1777, 330-4330, 885-9595, 325-6000 o (01)800-0518000.

¿QUÉ PASA SI NO HAGO LA DEVOLUCIÓN?

De acuerdo con el Decreto N° 518 del 4 de abril del 2020, la persona que se percate que le hayan depositado por error el bono solidario, pero que no lo devuelva incurrirá en una sanción, aunque aún no se encuentra estipulada.

