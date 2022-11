Si habría la posibilidad de que los pasteles pudieran durar eternamente, sin duda alguna, más de uno sería feliz. Esto principalmente porque ya no existiría la preocupación de mantenerlo fresco. Sin embargo, esto no es posible y aquí en Mag te decimos cuánto es el tiempo máximo que puede guardarse en la nevera para que tu salud no se vea perjudicada.

Antes de ahondar en el tema es preciso dejar claro algunos puntos, como por ejemplo la mejor forma de conservar un postre es distinto para cada uno. Muchas veces metemos todos al ‘mismo saco’, pero esto es un grave error.

Asimismo, los postres que se preparan en casa no siempre se consume el mismo día. Entonces, ¿cuánto tiempo puede estar en la nevera? esa duda te la despejamos en las siguientes líneas.

Un pastel en la nevera

De acuerdo al portal Diario Vasco, la mejor forma de conservar postres tipo tiramisú, flanes o natillas es guardándolos en el frigorífico. Ahora bien, la pregunta es cuánto tiempo puede guardarse en la nevera. La respuesta es 4 días para que no pierda su sabor.

En tanto, si un pastel es de chocolate no necesariamente debe ir al frigorífico. Según el portal mencionado, las tortas que contengan chocolate pueden conservarse a temperatura ambiente. Eso sí, evitan que estén expuestos al sol o contenga un relleno lácteo porque podría ser fatal. ¿Cuánto podría durar un pastel de chocolate? cinco días como máximo.

En líneas generales, la duración de un pastel dependerá mucho de su preparación. A continuación te mostramos el tiempo máximo para cada una de ellas, según Mundo sano.

Pastel de panadería dura 2 - 4 días

Pastel con fruta fresca 1- 2 días

Pastel con crema batida 3 - 4 días

Con la información brindada ahora ya sabes y, sobre todo, consciente si el pastel que guardaste en la nevera está en condiciones óptimas para su consumo.

Síguenos en nuestras redes sociales: