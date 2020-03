El coronavirus ha desatado una crisis sanitaria a nivel mundial y esto ha puesto en alerta máxima a más de 148 países que han decidido aplicar el aislamiento social para evitar la expansión de COVID-19 por todo su territorio. Este virus se contagia principalmente cuando una persona infectada tose o estornuda delante de otra y las gotas portadoras de partículas virales pueden caer sobre la nariz o la boca y son inhaladas.

Pero esta no es la única forma de contagio, sino también se puede contraer este virus si toca una superficie u objeto que tenga partículas virales y luego se toca la boca, la nariz o los ojos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​. La duración exacta de la vida del virus en una superficie — un poste, una baranda o incluso en la ropa - depende de muchos factores, incluyendo la temperatura, la humedad y el tipo de superficie.

Por esto es que los especialistas han indicado que el lavado de manos con jabón es esencial para estar libre del contagio del coronavirus. También se debe usar pañitos desinfectantes para limpiar diversas superficies.

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE SOBREVIVIR EL VIRUS?

Un estudio reciente publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine de científicos de un laboratorio federal informó que el SARS-CoV-2, el virus que causa el coronavirus, puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable por hasta 72 horas, en cartón por hasta 24 horas y en cobre por 4 horas.

Otro estudio de 2020 publicado en el Journal of Hospital Infection analizó 22 estudios sobre otros coronavirus SARS y MERS. Los investigadores encontraron que, en promedio, los virus persistieron en las superficies de metal, plástico y vidrio a temperatura ambiente durante cuatro o cinco días, y podrían persistir hasta nueve días, dependiendo de la temperatura y la humedad. Por lo tanto, cuánto tiempo viven los gérmenes dañinos en diferentes superficies es muy específico para el patógeno, los factores ambientales como la humedad y también en qué superficie está.

Con las telas, no está claro cuánto tiempo pueden durar los virus. Pero, en general, tienden a durar menos tiempo en comparación con las superficies duras como el acero inoxidable, según la Clínica Mayo. También puede depender de qué material está hecho el tejido.

¿CÓMO LIMPIAR LAS SUPERFICIES?

Para superficies duras como mesadas, picaportes y vidrio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos recomiendan el uso de toallitas o soluciones desinfectantes a base de alcohol que contengan al menos un 70% de este producto.

Primero, debemos asegurarnos de proteger nuestra piel con guantes. Y luego verificar que estamos usando suficiente solución de limpieza para desinfectar adecuadamente la superficie. Por ejemplo, si estamos usando toallitas desinfectantes, debe haber suficiente solución en la toallita para dejar la superficie visiblemente húmeda durante al menos cuatro minutos mientras se seca al aire.

¿CÓMO LAVAR LA ROPA?

Una de las mejores cosas que podemos hacer para reducir la exposición a los virus y otros gérmenes es lavar la ropa y otras telas regularmente. Esta acción disminuye significativamente las bacterias, pero no elimina por completo.

Para desinfectar aún más las telas, se recomienda agregar lavandina o lejía de color diluida con agua. Otras recomendaciones incluyen no llenar en exceso la lavadora. Esto le da espacio a la ropa para remover vigorosamente el agua jabonosa desinfectante, según el Consejo de Calidad y Salud del Agua del Consejo Estadounidense de Química.

Al momento de secar la ropa, la puedes colocar en un lugar que tenga una temperatura alta, esto hará que e eliminen los gérmenes. También puede colgar la ropa para que se seque afuera a la luz directa del sol. Según un estudio, la luz ultravioleta del sol tiene propiedades desinfectantes que matan ciertos tipos de bacterias.

