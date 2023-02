¿Dónde ver, Super Bowl en vivo en Houston? El campeón de la AFC, Kansas City Chiefs, se enfrentará al campeón de la NFC, Philadelphia Eagles, en el enfrentamiento del Super Bowl LVII. Aquí, te indicamos cuáles son los mejores lugares para que puedas ir con tu familia y amigos y separar un asiento seguro desde primera hora del día de este domingo 12 de febrero. Para destacar, Houston, Texas, cuenta con los mejores bares deportivos, desde antros para beber amantes de la diversión, parrillas y cervecerías que organizan fiestas dedicadas al Super Bowl hasta una joya junto a la bahía.

Los Kansas City Chiefs traen a Patrick Mahomes de regreso al gran escenario para su tercer Super Bowl en solo cinco temporadas como titular. Mahomes está buscando un segundo anillo en la misma temporada en que obtuvo un segundo premio MVP de la liga, casi completando un currículum del Salón de la Fama a los 27 años. Su entrenador, el adorable mago Andy Reid, se enfrenta al equipo que dirigió durante tantos años: las Águilas de Filadelfia.

¿Dónde ver el Super Bowl en vivo en Houston?

Holman Draft Hall : Con asientos columpios deportivos, sofás lujosos y televisores para más de 18 años junto con su pared de cerveza de 94 grifos y un bar completo, este popular abrevadero es el verdadero ganador del domingo del Super Bowl en vivo. Preséntese temprano para obtener un lugar privilegiado y manténgase saciado durante el juego con Game Day Boards ($ 180, alimenta de seis a 10), repletos de bocadillos que incluyen Lemon Pepper Wings, Fried Cheese Curds, BBQ Ribs, Pigs in a Blanket, Sloppy Joe Sliders y Meatball Subs.

Monkey’s Tail : Dirígete a Lindale Park para ver la acción de SB en esta cocina y buceo mexicano-estadounidense. El lugar relajado luce pantallas planas, un patio acogedor, excelentes cócteles y cosas deliciosas como Birria Tacos, Smashed Chango Burgers y Pastor and Barbacoa Pizzas. Esas pizzas, por cierto, estarán a mitad de precio durante todo el fin de semana, a partir del jueves y hasta el domingo del Super Bowl.

The Patio at the Pit Room : En esta época del año en Houston, los domingos son para dos cosas, fútbol y cangrejos. The Patio at The Pit Room tiene ambos en la alineación de este Super Bowl, con múltiples pantallas para ver y Third Coast Crawfish Boils a partir de $ 12.95 por libra. Agregue los racimos de cangrejo de las nieves, la salchicha Andouille y las cervezas artesanales locales y tendrá un buen día de juego.

Pier 6 Seafood : Si puede llegar a San León, ganará un domingo de Super Bowl en vivo con una brisa fresca de la bahía, ya que Pier organizará una fiesta de vigilancia completa con vistas de la costa, pantallas gigantes, bebidas especiales desde $ 6 en cócteles hasta $ 16 - $ 20 baldes y comidas económicas que incluyen perros de mar ($ 14.99), codornices envueltas en tocino ($ 12.99), hamburguesas deslizantes ($ 12.99) y chiles jalapeños rellenos de cangrejo ($ 12.99). Quizás lo más importante, sin embargo, son las ostras de 50 centavos a la hora del juego.

Pour Behaviour : Si desea que su fiesta para ver el Super Bowl en vivo se vuelva realmente intensa en el lado de la fiesta, este enorme bar deportivo burbujeante es donde quiere estar. Venga por las gigantescas paredes de video de 250″ y la interminable lista de pantallas de 65″. Quédese para la música de DJ, Draft Beer y Mojito Towers, y el servicio de bengalas, letreros LED y botellas alimentadas con confetti popper. Las reservas anticipadas de mesa y los paquetes VIP están disponibles.

Feges BBQ : Si ver a los Chiefs vs Eagles en vivo enfrentarse mientras te llenas la cara con una deliciosa barbacoa suena como un buen momento, Feges BBQ es todo tuyo. Su local de Spring Branch proyectará el juego en el interior y en el patio con audio completo, y puede obtener ofertas especiales durante todo el juego, incluidas ofertas en alitas, ‘cue, cervezas y el regreso de un viejo favorito de los fanáticos, la bomba absoluta Cracklin ‘Nachos.