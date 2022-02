Los trucos caseros salvan de grandes apuros y no solo si hablamos de la limpieza del hogar o sacar alguna mancha de las prendas, sino dentro de la cocina. Así como hay consejos que permiten que la mitad del aguacate que guardaste en la refrigerada no se oxide o pelar las papas en cuestión de segundos, en época de verano es vital asegurar que los alimentos no se descompongan tan rápido en la nevera. Los videos virales de TikTok tiene la solución.

Hay hogares en donde se acostumbra realizar las compras del mercado una vez por semana o cada 15 días y es ahí donde ciertas frutas que quedaron guardadas se echan a perder rápidamente, acabando en la basura.

El truco viral de TikTok para las fresas

Mediante su cuenta en la famosa red social, Steph Gigliotti ( @stephgigliotti28 ) publica diversos consejos para realizar exquisitos platos saludables, postres, recetas en la air fryer y hasta cómo organizar la refrigeradora para que todo esté visible y no desperdiciar nada. Es en esta línea que hace algunos meses publicó un truco casero para mantener las frutas frescas en la nevera durante más tiempo, en especial, las fresas.

La tiktoker se animó a probar la recomendación que le dieron y al notar que era un total éxito, no dudó en mostrarla en un video que terminó volviéndose viral y dándole, hasta hoy, miles de reproducciones al mes.

Para el truco casero solo se necesita un recipiente de cristal con tapa, que puede ser reciclado de cualquier otro alimento que se haya comprado antes como mermelada, conserva, etc. Eso sí, tiene que estar bien limpio.

El video viral de TikTok muestra cómo Steph Gigliotti puso unas fresas limpias en el recipiente y lo metió en la nevera bien cerrado. Ella comprobó que de esta manera su fruta duró entre dos y tres semanas en el refrigerador sin deteriorarse.

Truco de TikTok para conservar los frutos rojos en la nevera

Si bien Steph Gigliotti hizo popular en TikTok el truco para mantener perfectas las fresas, este mismo método se puede aplicar a otras frutas. Este es el caso de los frutos rojos como los arándanos, frambuesas, cerezas, moras, entre otros.

Nicole Keshishian Modic es una especialista en ‘healthy food’ y en su cuenta de TikTok ( @kalejunkie ) publica una gran cantidad de recetas saludables y consejos para llevar una mejor alimentación. En uno de los videos se puede observar el truco casero que aplica para conservar por más tiempo sus alimentos.

Ella saca los frutos rojos del empaquete de plástico en el que los venden y procede a desinfectarlos muy bien. Una vez limpios los seca con papel absorbente. El siguiente paso es conseguir un recipiente de vidrio y cubrir todo el fondo con el tradicional papel toalla y poner encima los arándanos, moras o frambuesas y cubrir con otra hoja de papel de cocina. Luego tapar el contenedor y llevarlo a la nevera. Esto asegura que no se malogren y duren hasta dos semanas en perfecto estado.

