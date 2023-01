Real Madrid y Atlético Madrid disputarán una nueva edición de El Clásico del fútbol español este jueves 26 de enero en el estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid. El evento enfrenta a dos de los equipos favoritos para ganar la Copa del Rey 2023. Revisa los canales de televisión para ver el partido desde España, México y Estados Unidos .

ESPN Deportes y ESPN+ tendrán la señal del derbi Real Madrid vs. Atlético Madrid en los Estados Unidos y Puerto Rico. Por otro lado, SKY Sports HD, Blue To Go Video Everywhere y ViX ofrecerán las imágenes del juego para los países de México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.

En Sudamérica, los países de Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela y Uruguay verán el partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid a través del canal DirecTV Sports y el servicio streaming de DirecTV Go.

En España, la transmisión oficial del Madrid-Barça estará a cargo de RTVE Play, La 1 de TVE y futboTV en idioma castellano. También habrá una cobertura especial madridista de la previa del derbi vía RM TV.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid hoy en México y Centroamérica?

País Canal de TV Streaming México SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) Blue To Go Video Everywhere Costa Rica SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Panamá SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Honduras SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX República Dominicana SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Guatemala SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Honduras SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Puerto Rico ESPN Deportes ESPN+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid desde Estados Unidos (USA)?

ESTADOS UNIDOS Canal de TV Streaming AT&T U-verse HD ESPN Deportes (Channel 3313) ESPN+ Century Link Prism ESPN Deportes HD (Channel 4302) ESPN+ Charter Spectrum HD ESPN Deportes (Channel 262) ESPN+ Comcast XFINITY TV HD Revisa la señal de tu región ESPN+ Cox Communication HD ESPN Deportes (Channel 1333 y 1438) ESPN+ DirecTV HD ESPN Deportes (Channel 432) ESPN+ DISH Network HD ESPN Deportes (Channel 442) ESPN+

¿En qué canal pasan Real Madrid vs. Atlético Madrid en Sudamérica?

Países Canal de TV Streaming Argentina DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Chile DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Colombia DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Ecuador DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Perú DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Uruguay DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Venezuela DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Paraguay Tigo Sports Paraguay No hay Brasil No se ha confirmado Star+

¿En qué canal de televisión ver Real Madrid vs. Atlético en España?

Canales ESPAÑA SEÑAL La 1 de TVE Dial 1 (Movistar+) y Dial 1 (Orange TV) RTVE Play Streaming

Sigue más información deportiva en diario Trome.