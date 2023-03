Bayern München y París Saint-Germain harán vibrar de emoción a las cuatro tribunas del Allianz Arena cuando ambos se enfrenten este miércoles 8 de marzo por los octavos de final de la UEFA Champions League 2022-2023. Los bávaros lograron la ventaja de 1-0 en la ida que se disputó en el Parque de los Príncipes y tendrán la oportunidad de cerrar la llave en casa. Sin embargo, el PSG confía en la dupla Messi-Mbappé para lograr una épica remontada en Múnich.

Con el regreso de Sadio Mané y la posible titularidad de Thomas Müller en el frente de ataque, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann anhela dejar en el camino a uno de los rivales favoritos a gana la presente edición de la Champions. Los últimos juegos en la Bundesliga han tenido buena pinta en tienda bávara: victorias sobre Unión Berlín (3-0) y Stuttgart (2-1). Una buena noticia tras lo sucedido en la derrota 3-2 a manos del Borussia Mönchengladbach.

+ ¿Cómo, cuándo y dónde ver partido Bayern München vs. París SG en vivo por Champions League?

Bayern Múnich vs. PSG Champions League 2022-23 1. ¿Cuándo juegan? Miércoles 8 de marzo de 2023 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Allianza Arena, Múnich 3. ¿A qué hora juegan? 21:00 ESP; 15:00 PER, COL, ECU; 17:00 ARG, CHI 4. ¿En qué canal transmiten? ESPN, Star+, HBO Max, TUDN y Movistar Liga de Campeones 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por Mag

La situación es distinta en el PSG, la sensible baja de Neymar podría convertirse un ‘talón de Aquiles’ para los parisinos. No obstante, la sociedad que se ha formado entre Kylian Mbappé y Lionel Messi, reciente ganador del FIFA The Best, despierta la ilusión para lograr el pase a cuartos. Previo al duelo contra Bayern, la escuadra de Christophe Galtier registra tres victorias consecutivas ante Lille (4-3), Marsella (3-0) y Nantes (4-2).

Alineaciones probables del Bayern München vs. París Saint Germain

Bayern München – Yann Sommer, Alphonso Davies, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, João Cancelo, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Thomas Müller, Sadio Mané y Eric Choupo-Moting..

París Saint-Germain – Gianluigi Donnarumma, Nordi Mukiele, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Marco Verratti, Vitinha, Danilo Pereira, Fabián Ruiz, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

¿En qué canal transmite y dónde ver Bayern vs. PSG?

La transmisión del partido Bayern Múnich vs. París Saint Germain estará a cargo de la señal de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus en territorio español, mientras que en los Estados Unidos deberás poner la señal de TUDN, TUDN App, Paramount+, Univisión y ViX. Desde Sudamérica y Centroamérica, el juego se televisará por las señales de ESPN y Star+. En México se verá por la plataforma streaming de HBO Max.

España : Movistar Liga de Campeones y Movistar+

: Movistar Liga de Campeones y Movistar+ México : HBO Max

: HBO Max Centroamérica : Star+

: Star+ Sudamérica : ESPN y Star+

: ESPN y Star+ Brasil : Star+

: Star+ Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

¿A qué hora juegan Bayern vs. París SG?

El partido entre Bayern München vs. Paris Saint-Germain está pactado a iniciar a las 21:00 horas de la noche en Madrid, España. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el partido por los octavos de final de la UEFA Champions League 2022-23.

14:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala

15:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU), México y Panamá

16:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Chile, Canadá y Bolivia

17:00 horas de Argentina, Uruguay y Chile

21:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

Movistar Liga de Campeones para ver Bayern Múnich vs. París SG

En España, la transmisión oficial del Bayern-PSG estará a cargo de Movistar Liga de Campeones.

Movistar Liga de Campeones 1: dial 56

Movistar Liga de Campeones 2: dial 57

Movistar Liga de Campeones 3: dial 58

Movistar Liga de Campeones 4: dial 180

Movistar Liga de Campeones UHD: dial 441

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Bayern Múnich vs. PSG?

La señal oficial del partido Bayern vs. PSG será por la cadena internacional ESPN Latinoamérica en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Podrás ver la señal de ESPN en tu teléfono celular vía streaming descargando la app de Star Plus.

País ESPN Latinoamérica Streaming TV Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Star+ Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Star+ Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Star+ Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Star+ Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Star+ Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Star+ Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Star+ Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Star+ Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Star+

¿Dónde se juega el Bayern-PSG?

El estadio Allianz Arena de la ciudad de Múnich es el escenario donde se jugará el partido entre Bayern Múnich y PSG.

