En un estilo de vida sano y natural, no hay nada mejor que incluir frutas y verduras en nuestra dieta diaria. Muchas de ellas no solo son deliciosas, sino que tienen diversos beneficios para el organismo. Hoy te quiero contar sobre una en especial que no solo es rica en vitamina C, sino que se convierte en un superalimento que ayuda a combatir infecciones y es un potente antioxidante natural.

Si bien es muy consumida en jugos, aliños de ensaladas y hasta usada en diversos trucos caseros de limpieza, lo cierto es que no todos sabes aprovechar al máximo todo su poder.

Y es que también posee vitamina A, fibra y minerales como el potasio, el magnesio, el calcio y el fósforo, que ayudan a equilibrar el PH. También limpia tu sistema digestivo, te mantiene joven porque tiene antioxidantes, previene la anemia, entre otros.

Beneficios del limón en el organismo

El cítrico estrella del que te hablaré hoy es el limón. Los especialistas son enfáticos al recomendar su consumo porque un zumo casero con limón exprimido supera el 60% de la vitamina C recomendada para mantener en buen estado los huesos, la piel y los vasos sanguíneos. Además, reduce la posibilidad de tener infecciones como gripe o dolores de garganta, aumenta la absorción de hierro y favorece la cicatrización de las heridas.

SALUD | El limón es rico en vitamina C, un nutriente esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico. (Foto: fernando zhiminaicela / Pixabay)

Según Mayo Clinic, fortalece el sistema inmunológico incluyendo una mayor resistencia a infecciones ya que la vitamina C es un nutriente esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico.

Esta ayuda a la producción de glóbulos blancos, que son vitales para combatir infecciones y proteger al cuerpo de enfermedades. Es por esto que este cítrico pequeño es una defensa eficaz contra los resfriados comunes y otros procesos virales.

