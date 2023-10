Uno de los eventos más esperados del 2023 será la visualización del eclipse solar anular que podrá ser visto por miles de personas. El máximo evento astronómico, producido pocas veces, viene generando gran expectativa entre el público mexicano y desde ya se están organizando para no dejar pasar esta oportunidad. Conoce las ciudades y el horario donde se podrá ver.

Son miles de personas las que se sienten atraídas por un espectáculo astronómico como los eclipses solares o lunares. En este caso, en octubre de 2023, se producirá un eclipse solar anular que deslumbrará a los mexicanos, pues en dicho territorio se podrá apreciar desde diversos puntos.

Se debe tener en cuenta que en esta ocasión no solamente los profesionales en temas astronómicos estarán al tanto del máximo evento, sino también curiosos y público en general que se interesa por los fenómenos que ocurren en el espacio.

Eclipse solar anular se verá en América del Norte, Central y Sur (Foto: Pixabay)

¿QUÉ ES UN ECLIPSE SOLAR ANULAR?

El portal Exploratorium.edu sostiene que este fenómeno ocurre cuando la luna no cubre por completo al sol y, por ende, queda un aro conocido como “anillo de fuego” alrededor de la luna.

Asimismo, se debe tener en cuenta -según el citado medio- que durante un eclipse solar anular se mantienen alineados el sol, la luna y la Tierra. Además, la luna está en su punto más lejos de la Tierra.

Los eclipses solares anulares también son conocidos como eclipses de “anillo de fuego” y se producen cada uno o dos años. El tiempo de duración podría ser desde segundos hasta 12 minutos.

¿CUÁNDO SE PRODUCIRÁ EL ECLIPSE SOLAR ANULAR?

El eclipse solar anular se producirá el próximo sábado 14 de octubre de 2023. El evento se podrá visualizar en América del Norte, América Central y América del Sur, según informó Science.Nasa.gov. Por ello, muchos mexicanos esperan con ansias este día.

El eclipse solar anular es uno de los eventos más esperados del 2023 (Foto: AFP)

¿A QUÉ HORA SE PODRÁ VER EL ECLIPSE SOLAR ANULAR?

El eclipse solar anular, según El Universal, comenzará en el horario de las 11:22 a.m. Este fenómeno astronómico llegará a su punto máximo a las 11:24 a.m. y finalizará a las 11:26 a.m.

¿EN QUÉ CIUDADES SE PODRÁ OBSERVAR?

El eclipse solar anular podrá ser visto en todo su esplendor desde varias ciudades de México. Se debe tener en cuenta que las mismas tendrán un cierto grado de visibilidad del mágico evento. De acuerdo a El Universal, así tenemos:

Aguascalientes - 67.90%

Baja California Sur - 56.66%

Baja California - 65.72%

Campeche - 90.48%

CDMX - 70.67%

Chiapas - 79.50%

Chihuahua - 80.0%

Coahuila - 74.81%

Colima - 57.29%

Cuernavaca - 68.63%

Durango - 70.34%

Estado de México - 70.84%

Guanajuato - 67.31%

Guerrero - 64.33%

Hidalgo - 72.51%

Jalisco - 60.68%

Michoacán - 64.25%

Monterrey - 83.01%

Nayarit - 61.194%

Oaxaca - 70.125%

Puebla - 69.82%

Querétaro - 68.75%

Quintana Roo - 89.133%

San Luis Potosí - 74.08%

Sinaloa - 64.94%

Sonora - 73:21%

Tabasco - 84.5%

Tamaulipas - 79.74%

Veracruz - 77.54%

Yucatán - 90.46%

Zacatecas - 69.86%

El eclipse solar anular podrá ser visto en México (Foto: Youtube)

