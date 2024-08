Hay quienes no toleran su olor y mucho menos su sabor, mientras que otros no dejan de recomendarlo por considerarlo ‘oro puro’. Hoy vengo a contarte todas las bondades del vinagre de manzana y por qué deberías darle una oportunidad, si es que ya no lo hiciste, para tomar una par de cucharadas en ayunas. Y es que hay muchos alimentos de la despensa que pueden ser ingeridos cada mañana y otorgar mejoras en nuestra salud y este es uno de ellos. Además, te recomiendo que leas: ¿Qué le pasa a mi cuerpo si como aguacate todos los días? y ¿Qué pasa si consumo cúrcuma todos los días?.

También conocido como vinagre de sidra, es un producto que se obtiene de la fermentación de las manzanas y que generalmente se utiliza como condimento alimentario para diferentes platos de comida.

Este alimento está lleno de propiedades y es rico en nutrientes tales como ácidos (especialmente málico y nicotínico), flavonoides, vitaminas (sobre todo del grupo B y betacarotenos) y minerales (calcio, fósforo, cobre y hierro).

Beneficios de tomar vinagre de manzana

Antes de explicarte lo que hará en tu cuerpo, te cuento la forma correcta de tomarlo en ayunas. Lo primero será calentar una taza de agua mineral y dejarla reposar hasta que quede tibia. Añádele dos cucharadas de vinagre de manzana, remueve la mezcla y tómalo. Lo ideal es beberlo entre tibio y caliente para un efecto mayor y si no te gusta el sabor, se puede agregar una cucharadita de miel.

Propiedades diuréticas: ayuda a limpiar el tracto urinario y reduce la retención de líquidos.

ayuda a limpiar el tracto urinario y reduce la retención de líquidos. Propiedades depurativas: debido a su riqueza en sustancias alcalinas mejora la circulación sanguínea y limpia la sangre de nuestro organismo de toxinas y otras impurezas.

debido a su riqueza en sustancias alcalinas mejora la circulación sanguínea y limpia la sangre de nuestro organismo de toxinas y otras impurezas. Propiedades cardiovasculares: ayuda a reducir los niveles elevados de colesterol y triglicéridos.

ayuda a reducir los niveles elevados de colesterol y triglicéridos. Propiedades digestivas: ayuda a calmar diferentes molestias digestivas y regula la flora intestinal.

ayuda a calmar diferentes molestias digestivas y regula la flora intestinal. Propiedades quemagrasas: acelera el metabolismo aumentando la eliminación de grasas. “Los defensores del vinagre de manzana afirman que tiene numerosos beneficios para la salud y que beber una pequeña cantidad o tomar un suplemento antes de las comidas ayuda a reducir el apetito y quemar grasas. Sin embargo, hay poco respaldo científico para estas afirmaciones”, explican desde Mayo Clinic.

acelera el metabolismo aumentando la eliminación de grasas. “Los defensores del vinagre de manzana afirman que tiene numerosos beneficios para la salud y que beber una pequeña cantidad o tomar un suplemento antes de las comidas ayuda a reducir el apetito y quemar grasas. Sin embargo, hay poco respaldo científico para estas afirmaciones”, explican desde Mayo Clinic. Propiedades saciantes: reduce la sensación de hambre.

Contraindicaciones al beber vinagre de manzana

Si quieres probar las bondades del vinagre de manzana o vinagre de sidra, también es bueno que sepas aquellos detalles negativos. Por ejemplo, es ácido y puede dañar el esmalte dental por lo que los especialistas recomiendan enjuagarse la boca con agua después de consumirlo; podría causar molestias digestivas en algunas personas, especialmente si se consume en grandes cantidades o sin diluir; las personas que tienen diabetes deben consultar con su médico antes de incorporarlo a su dieta.

