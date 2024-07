Muchos lo asocian con una alimentación saludable y para otros es un verdadero ‘placer culposo’ porque no pueden dejar de ingerirlo a diario. Este alimento verde y cremoso es delicioso si se come en su estado natural, pero también si se integra a diversos platos. Sus verdaderos fans no conciben un desayuno si no lo colocan sobre un pan o tostada (avocado toast) acompañado de café, mientras que otros sienten su ensalada insípida si no lo cortan en cuadritos e integran. Si muchas veces te has preguntado qué le pasa a tu cuerpo si comes aguacate todos los días, aquí te traigo la respuesta con sustento científico. Además, te dejo esta información importante: El fruto seco con más hierro que las lentejas y que ayuda a perder peso y La fruta repleta de vitamina C que ayuda a combatir infecciones.

Conocido también como palta, es una fuente de diversos nutrientes como grasas buenas, fibra, vitaminas B, C, E y K, potasio y carotenoides. Además, esta fruta ayuda a bajar de peso, combate el colesterol malo, mejora la vista, contribuye a mantener la piel sana y radiante, favorece la salud del corazón y la absorción de nutrientes, entre otros.

La lista de beneficios es abundante y su popularidad en el mundo lo es aún más por lo que muchos aman desayunar, comer y cenar este fruto cremoso; sin embargo, los expertos en nutrición aconsejan no abusar de ningún ingrediente dentro de una alimentación saludable, así que lo ideal es balancear su consumo.

¿Qué pasa si como mucho aguacate?

Comer aguacate periódicamente se relaciona con una alimentación más saludable, así lo demostró una investigación publicada en la revista Current Developments in Nutrition. “En nuestro estudio, clasificamos los aguacates como verdura y sí observamos un aumento del consumo de verdura atribuido a la ingesta de este alimento, los participantes también los utilizaron para sustituir algunas opciones menos saludables (como productos más ricos en cereales refinados y sodio)”, explicó Kristina Petersen, doctora en Nutrición y autora principal del estudio en un artículo publicado por la Universidad Estatal de Pennsylvania (Estados Unidos).

Este también arrojó que consumir una palta al día durante 26 semanas puede potenciar la disminución del peso. En conclusión sugiere que incluir una palta diaria en la dieta puede tener beneficios importantes para la salud, particularmente para aquellos con obesidad abdominal, al mejorar la calidad de la dieta y fomentar hábitos alimenticios más saludables.

Eso no es todo, pues comer aguacate a diario aumenta la elasticidad y firmeza de la piel, según los resultados de una investigación publicada en 2022 en la revista Cosmetic Dermatology aplicado en mujeres de entre 27 y 73 años para saber si este alimento podía reducir el envejecimiento cutáneo en féminas sanas.

Ahora, si vamos a lo negativo, comer mucho aguacate implica un alto consumo de calorías, según un artículo del sitio especializado Eat this not that; como referencia, un aguacate promedio tiene 322 calorías. Este mismo sitio destaca que “los aguacates son una fuente del aminoácido tirosina, que se descompone de forma natural en tiramina en el organismo” y esta sustancia se relaciona con las migrañas y los dolores de cabeza.

A esto se le agrega que el aguacate contiene sorbitol, el cual puede viajar al intestino y ser fermentado por bacterias intestinales, además, actúa como laxante natural, que podría estimular demasiado los movimientos intestinales.

¿Cuánto aguacate comer por día?

Los especialistas suelen sugerir comer solo medio aguacate al día, ya que el exceso en su consumo puede ser perjudicial, esto representa alrededor de dos o tres aguacates a la semana. Eat this, not that considera que lo ideal es solo un tercio de la fruta al día.

