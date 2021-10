Para ver los partidos en vivo, por televisión, aplicaciones móviles, streaming y otras plataformas, te brindamos la lista completa de eventos de fútbol en directo y dónde transmiten. Bayern Múnich, con Lewandowski en la delantera, visita al Bayern Leverkusen, por el liderazgo de la Bundesliga. Aquí todo el calendario de hoy, domingo 17 de octubre.

¿A qué hora y dónde ver el partido en vivo?

Liga 1 Betsson

11:00 horas | Melgar vs Universidad San Martín | GolTV Latinoamerica, Gol Perú

13:15 horas | Alianza Universidad vs Cienciano | Gol Peru, Perú Mágico

15:30 horas | Sporting Cristal vs Ayacucho | GolTV Latinoamerica, Gol Perú

Premier League

8:00 horas | Everton vs West Ham United | ESPN3 Sur, Star+, ESPN Brasil

10:30 horas | Newcastle United vs Tottenham Hotspur | ESPN Sur, Star+, NUFC TV

La Liga

7:00 horas | Rayo Vallecano vs Elche | DIRECTV Sports Perú

9:15 horas | Celta de Vigo vs Sevilla | DIRECTV Sports Perú

11:30 horas | Villarreal vs Osasuna | ESPN2 Sur, Star+, Bet365

14:00 horas | Barcelona vs Valencia | DIRECTV Sports Perú

Serie A

5:30 horas | Cagliari vs Sampdoria | ESPN Play Sur, Star+

8:00 horas | Genoa vs Sassuolo | ESPN Play Sur, Star+, Bet365

8:00 horas | Empoli vs Atalanta | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

8:00 horas | Udinese vs Bologna | ESPN Play Sur, Star+, Bet365

11:00 horas | Napoli vs Torino | ESPN Play Sur, Star+

13:45 horas | Juventus vs Roma | ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bundesliga

8:30 horas | Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich| ESPN Sur, Star+, Bet365

10:30 horas | Augsburg vs Arminia Bielefeld | Star+, Bet365, DAZN

Ligue 1

6:00 horas | Troyes vs Nice | Bet365, BT Sport ESPN, Nova Sports 2

8:00 horas | Brest vs Reims | beIN CONNECT Turkey, Direktesport

8:00 horas | Metz vs Rennes | Digi Sport 3 Hungary

8:00 horas | Bordeaux vs Nantes | Bet365, BT Sport ESPN, Digi Sport 1

8:00 horas | Strasbourg vs Saint-Étienne | Nova Sport Bulgaria

10:00 horas | Montpellier vs Lens | ESPN3 Sur, Star+

13:45 horas | Olympique Marseille vs Lorient | TV5MONDE Amérique Latine, DAZN

Superliga Argentina

13:45 horas | Colón vs Talleres Córdoba | AFA Play, Fox Sports Premium Argentina

13:45 horas | Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors | AFA Play, TNT Sports

16:00 horas | Aldosivi vs Independiente | AFA Play, Fox Sports Premium Argentina

18:15 horas | River Plate vs San Lorenzo | AFA Play, FOX Sports 1 Brasil

Bolivia - Liga de Futbol

16:15 horas | Aurora vs Real Tomayapo | Tigo Sports Bolivia

18:30 horas | Blooming vs Santa Cruz | Tigo Sports Bolivia

Brasileirão

14:00 horas | Athletico-PR vs Fluminense | Star+, Fanatiz Brasileirão

14:00 horas | Palmeiras vs Internacional | SPO Internacional, Star+

16:15 horas | Grêmio vs Juventude | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play, Bet365

16:15 horas | Ceará vs RB Bragantino | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play, Bet365

16:15 horas | Atlético Goianiense vs Atlético Mineiro | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

18:30 horas | Flamengo vs Cuiabá | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

18:30 horas | Sport Recife vs Santos | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play, Bet365

Liga Águila

14:00 horas | Deportivo Pasto vs Deportes Quindío | Fanatiz International, Win Sports+

16:00 horas | Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga | Fanatiz International, Win Sports+

18:05 horas | Santa Fe vs Millonarios | RCN Nuestra Tele, Fanatiz International

20:10 horas | Junior vs Jaguares de Córdoba | RCN Nuestra Tele, Fanatiz International

LigaPro

14:00 horas | Mushuc Runa vs Técnico Universitario | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

16:30 horas | Deportivo Cuenca vs Nueve de Octubre | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

19:00 horas | Delfin vs Barcelona | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

Paraguay - Primera División

16:00 horas | Sol de América vs Libertad | Bet365, Tigo Sports Paraguay

18:15 horas | Guaireña vs Olimpia | Bet365, Tigo Sports Paraguay

Uruguay - Primera División

8:15 horas | Villa Española vs Wanderers | GOLTV Play, VTV+

10:30 horas | Cerro Largo vs Progreso | GOLTV Play, VTV+

13:30 horas | Deportivo Maldonado vs Peñarol | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

15:45 horas | Cerrito vs Fénix | GOLTV Play, VTV+

Venezuela - Primera División

17:15 horas | Academia Puerto Cabello vs Carabobo | GOLTV Play

Liga MX

12:00 horas | Pumas UNAM vs Juárez | DIRECTV Sports Peru

17:00 horas | Guadalajara vs Toluca | Claro Sports, Marca Claro

España - Segunda División

7:00 horas | Ibiza vs Mirandés | DIRECTV Sports Peru

9:00 horas | Leganés vs Real Valladolid | Bet365, Movistar+, #Vamos

11:15 horas | Burgos vs Lugo | Bet365, Movistar+, Movistar Laliga 2

11:15 horas | Real Sociedad II vs Real Oviedo | DIRECTV Sports Perú

14:00 horas | Ponferradina vs Fuenlabrada | DIRECTV Sports Perú

Major League Soccer

12:00 horas | New York RB vs New York City | Star+, Bet365, DAZN, Sport TV4

21:00 horas | Vancouver Whitecaps vs Sporting KC | Star+, Bet365, DAZN, Sport 2

Serie B

7:00 horas | Cremonese vs Benevento | Bet365, Sky Sport 252, Sky Sport 253

9:15 horas | Parma vs Monza | Bet365, Sky Sport 251

13:30 horas | Cittadella vs SPAL |Bet365, Sky Sport 251, Nova Sports 4

Eredivisie

5:15 horas | AZ vs Utrecht | Bet365, OLL.tv

7:30 horas | NEC vs Vitesse | Bet365, ESPN, Watch ESPN

7:30 horas | Sparta Rotterdam vs Groningen | Bet365, ESPN 2, Watch ESPN

9:45 horas | Twente vs Willem II | Bet365, ESPN, Watch ESPN

Copa de Portugal

5:00 horas | Varzim vs Marítimo | Canal 11

8:00 horas | Vitória Setúbal vs Vizela | Canal 11

9:00 horas | Moitense vs SC Braga | Sport TV1

9:00 horas | Moitense vs Sporting Braga | Sport TV Multiscreen

14:00 horas | Rio Ave vs Boavista | Canal 11