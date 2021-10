Para ver los partidos en vivo de hoy, domingo 24 de octubre, por televisión, aplicaciones móviles, streaming y otras plataformas, te brindamos el fixture completo y dónde transmiten. Barcelona y Real Madrid se enfrentan en el Camp Nou, en una edición más del superclásico español. Ambos equipos ganaron sus partidos de la Champions y ahora buscarán los tres puntos en La Liga. Conoce aquí a qué hora juegan y dónde ver los eventos de fútbol en vivo online.

¿Dónde ver el partido en vivo y a qué hora juegan hoy?

Liga 1 Betsson

11:00 horas | Deportivo Municipal vs Melgar | Gol Perú

13:15 horas | César Vallejo vs Alianza Universidad | Gol Perú

15:30 horas | Alianza Lima vs Sporting Cristal | Gol Perú

Premier League

8:00 horas | Brentford vs Leicester City | Star+, Star+, Viaplay Denmark

8:00 horas | West Ham United vs Tottenham Hotspur | Star+, Star+, Sport TV1

10:30 horas | Manchester United vs Liverpool | Star+, Star+, Sky Sport 1/HD

La Liga

7:00 horas | Sevilla vs Levante | Star+, Star+, TV 2 Play

9:15 horas | Barcelona vs Real Madrid | Star+, Star+, TV 2 Play

11:30 horas | Real Betis vs Rayo Vallecano | Star+, Star+, TV 2 Play

14:00 horas | Atlético Madrid vs Real Sociedad | Star+, Star+, TV 2 Play

Serie A

5:30 horas | Atalanta vs Udinese | ESPN Play Sur, Star+

8:00 horas | Fiorentina vs Cagliari | ESPN Play Sur, Star+, Star+

8:00 horas | Hellas Verona vs Lazio | ESPN Play Sur, Star+, Star+

11:00 horas | Roma vs Napoli | ESPN Play Sur, Star+, Star+

13:45 horas | Inter de Milán vs Juventus | ESPN Play Sur, Star+, Star+

Bundesliga

8:30 horas | Köln vs Bayer Leverkusen | Star+, DAZN

10:30 horas | Stuttgart vs Union Berlin | Star+, DAZN

12:30 horas | Bochum vs Eintracht Frankfurt | Star+, DAZN

Portugal - Primeira Liga

9:30 horas | Paços de Ferreira vs Arouca | Sport TV2, Sport TV Multiscreen

12:00 horas | Vizela vs Benfica | sportdigital, Sport TV1

14:30 horas | Portimonense vs Estoril | Sport TV3, Sport TV Multiscreen

Ligue 1

6:00 horas | Nice vs Olympique Lyonnais | DAZN, BT Sport 3, BTSport.com

8:00 horas | Lens vs Metz | DAZN, BT Sport Extra, BTSport.com

8:00 horas | Reims vs Troyes | DAZN, beIN CONNECT Turkey

8:00 horas | Lorient vs Bordeaux | DAZN, beIN CONNECT Turkey

8:00 horas | Rennes vs Strasbourg | DAZN, beIN CONNECT Turkey

10:00 horas | Mónaco vs Montpellier | DAZN, BT Sport 3, BTSport.com

13:45 horas | Olympique Marseille vs PSG | DAZN, BT Sport 2, BTSport.com

Liga Profesional Argentina

13:45 horas | Colón vs Estudiantes | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

13:45 horas | Godoy Cruz vs Banfield | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

16:00 horas | Huracán vs San Lorenzo | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

18:15 horas | Vélez Sarsfield vs Boca Juniors | AFA Play, Sport TV3

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 horas | Independiente Petrolero vs Real Tomayapo | Tigo Sports Bolivia

16:15 horas | Atlético Palmaflor vs Always Ready | Tigo Sports Bolivia

18:30 horas | Santa Cruz vs Bolívar | Tigo Sports Bolivia

Brasileirão

14:00 horas | Atlético Mineiro vs Cuiabá | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

14:00 horas | Internacional vs Corinthians | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

16:15 horas | RB Bragantino vs São Paulo | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play, Premiere, …

18:30 horas | Bahia vs Chapecoense | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

Chile - Primera División

10:00 horas | Melipilla vs Universidad Chile | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

14:30 horas | Colo-Colo vs Universidad Católica | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

18:00 horas | Huachipato vs Audax Italiano | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

Liga Águila

16:00 horas | Rionegro Águilas vs Deportivo Cali | Fanatiz International, Win Sports+

18:05 horas | América de Cali vs Atlético Nacional | Fanatiz International, Win Sports+

20:10 horas | Atlético Huila vs Santa Fe | Fanatiz International, Win Sports+

LigaPro

13:30 horas | Olmedo vs Delfín | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

16:00 horas | Manta vs Guayaquil City | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

18:30 horas | Emelec vs Barcelona | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

Uruguay - Primera División

8:15 horas | Deportivo Maldonado vs Torque | |GOLTV Play, VTV+

13:15 horas | Liverpool vs Boston River | GOLTV Play, VTV+

15:30 horas | Cerrito vs Wanderers | GOLTV Play, VTV+

18:30 horas | Nacional vs Rentistas | GOLTV Play, VTV+

Venezuela - Primera División

Por anunciarse | Aragua vs Carabobo | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Portuguesa vs Zulia | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Metropolitanos vs LALA | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | UCV vs Mineros de Guayana | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Zamora vs Estudiantes Mérida | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Atlético Venezuela vs Monagas | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Deportivo Lara vs Gran Valencia | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Hermanos Colmenárez vs Trujillanos | GOLTV Play, TVes

Por anunciarse | Yaracuyanos vs Academia Puerto Cabello | GOLTV Play, TVes

Major League Soccer

16:00 horas | Austin vs Houston Dynamo | Star+, C More Sweden

18:30 horas | Orlando City SC vs New England | Star+, Sport TV Multiscreen

Liga MX

12:00 horas | Pumas UNAM vs Tijuana | fuboTV, TUDN USA, Univision

17:00 horas | Atlético San Luis vs Atlas | fuboTV, TUDN USA, TUDN.com

19:06 horas | Santos Laguna vs Toluca | Fox Sports 2, fuboTV, FOX Deportes

21:00 horas | Pachuca vs Juárez | fuboTV, TUDN USA, TUDN.com

Eredivisie

5:15 horas | Twente vs NEC | Watch ESPN

7:30 horas | Cambuur vs Feyenoord | sportdigital, Play Sports 2, Play Sports, W…

7:30 horas | Vitesse vs Go Ahead Eagles | Sport TV Multiscreen, Sport TV5

9:45 horas | Ajax vs PSV | sportdigital, Play Sports 2

13:00 horas | Groningen vs AZ | Watch ESPN, ESPN+, ESPN App

España - Segunda División

7:00 horas | Amorebieta vs Real Sociedad II | Movistar+, LiveScore App

7:00 horas | Mirandés vs Almería | Movistar+, LiveScore App

11:15 horas | Burgos vs Huesca | Movistar+, LiveScore App

11:15 horas | Ponferradina vs Real Oviedo | Movistar+, LiveScore App

14:00 horas | Las Palmas vs Alcorcón | Movistar+, LiveScore App