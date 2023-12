Los beneficios que brindan las hojas de laurel son grandes y gran cantidad de personas no dudan en usarlo mientras cocinan algún platillo en particular. Pese a ello, son contados los que conocen la verdadera razón de quemar esta hierba y, cuando realmente lo sepan, no lo pensarán dos veces en realizarlo. Así que hoy en Mag te brindaré detalles sobre este truco casero.

Antes de contarte el principal motivo, te indicaré que las hojas de laurel cuentan con grandes propiedades, pues son ricos en fibra, zinc, sodio, hierro, proteína y otros minerales importantes para mantener un buen estado de salud.

Por ello, es sumamente importante implementar este alimento en tus comidas con el fin de aprovechar sus atributos. Retomando lo mencionado anteriormente, la finalidad de quemar las hojas de laurel se debe a que su agradable aroma sería como un relajante para la mente y liberaría los momentos de tensión que estás atravesando. A continuación, te explicaré cómo realizarlo correctamente.

¿Cómo quemar las hojas de laurel y aprovechar sus propiedades aromáticas?

Es de suma importancia que cuentes con 6 a 8 hojas de laurel, un recipiente hondo (bowl), y, de manera opcional, aceite esencial de la hierba mencionada. Lo primero que realizarás es introducir correctamente las hojas en el pequeño cuenco que usarás.

Acto seguido, préndeles fuego usando fósforo y déjalas que se consuman por completo que será un tiempo aproximado de 10 minutos. Finalmente, el incienso creado deberás situarlo en una sección adecuada del hogar para que el aroma se esparza correctamente; incluso, permitirá que se mantenga con un agradable olor.

