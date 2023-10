Los usamos para limpiar superficies, la mesada, secar los trastes o vasos, cubrir recipientes o para nuestras manos tras hacer alguna preparación. Los trapos de cocina son un clásico en muchos hogares, pero a la hora de dejarlos impecables, más de uno sufre cuando terminan muy sucios. Es ahí donde los trucos caseros llegan para solucionar el problema y hay diversos, pero hoy te vengo a explicar por qué debes lavarlos con agua caliente y jabón en barra. Esto es muy efectivo y aquí los motivos.

Si bien es muy importante destinar uno diferente a cada tarea para evitar contaminaciones cruzadas, a veces se nos olvida y es ahí donde aparecen las complicaciones. Además resulta vital enjuagarlos antes de que se sequen.

Ya sean de algodón, fibra sintética o microfibra, lavarlos no siempre resulta sencillo. Es ahí donde aparecen los trucos caseros y desde Mag ya te hemos compartido diversos métodos para lograrlo: cómo eliminar malos olores de trapos de cocina con productos que tienes en casa, cómo quitar el olor a trapo mojado en tu cocina, Cómo limpiar y desinfectar los trapos de cocina en el microondas, cómo reutilizar los paños multiusos, entre otros.

El método del agua caliente y jabón en barra

Para limpiar los trapos de cocina a la perfección y quitarle todo el moho, humedad, gérmenes, bacterias y microbios, hay consejos que tienen efectos casi inmediatos y este es uno de ellos.

El agua hirviendo (por encima de los 60 ºC) es muy eficaz y ayuda a aflojar la suciedad y, sobre todo, la grasa incrustada en los trapos. Es una de las técnicas más utilizadas y es mil veces mejor que hacerlo con agua fría. Ahora, el jabón en barra blanco es popular por su poder desengrasante y de limpieza. En resumen, una combinación perfecta.

Ahora, si te preguntas qué hacer, lo primero es calentar agua en una olla. Puedes verterla en un recipiente que soporte altas temperaturas o hacer todo el paso a paso en la cacerola. Introduce los trapos junto a un poco de jabón en barra y lejía y deja que se empapen bien durante un par de horas hasta que el agua esté fría. Aclara con agua y tiende en el exterior.

Otra forma de hacerlo es poniendo agua en la olla, añadir un poco de jabón y los paños, ponerla en fuego medio-bajo. Una vez que el agua comience a hervir, reduce el fuego al mínimo y deja durante 10 a 15 minutos para eliminar por completo las bacterias, hongos y microorganismos.

Cómo cuidar los trapos de cocina

Ahora que sabes cómo quitarles la grasa y suciedad, es importante que también sepas estos consejos cada que entres a la cocina.

No uses el mismo trapo para todo, pues lo mejor es tener uno especial para limpiar superficies y otro para secarte las manos. Tampoco dejes que se sequen sucios, enjuágalos bien para que no acumulen gérmenes. No olvides estirarlos o tenderlos y no dejarlos hechos bolita.

