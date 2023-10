Antes de salir de casa hay quienes se encomiendan para que no les ocurra nada malo, se despiden de todos los integrantes de su hogar, revisan cuidadosamente que no hayan dejado ningún electrodoméstico conectado o si no están olvidano las llaves, pero también hay un gran grupo de personas que realiza rituales como el que te presento hoy. ¿Alguna vez pensaste en echar canela en tus zapatos? Aquí te cuento por qué es una buena idea hacerlo y qué significa.

El mundo del esoterismo y las creencias populares están plagados de prácticas que buscan atraer las energías positivas y alejar todo aquello negativo en tu vida.

Uno de los más conocidos tiene a la canela como su protagonista, una especia que no solo te ayuda en la cocina, sino que tiene múltiples beneficios para los trucos caseros. Desde Mag ya te hemos enseñado varios como el truco para eliminar los malos olores de la cocina con eucalipto o canela y azúcar, cómo eliminar el olor a orina del baño usando canela, cómo hacer un aromatizante casero con naranjas y ramas de canela o ¿por qué debes quemar canela en la sala y cocina de tu casa?.

El ritual de la canela en los zapatos

La canela no solo se caracteriza por su aroma y sabor, sino que es una poderosa herramienta para atraer el amor, abundancia, buena fortuna y trabajo, además de alejar de tu vida a las personas falsas y negativas.

Este ritual, que lo puedes realizar en cualquier momento del día, es muy sencillo y solo necesitas un poco de canela en polvo y un par de zapatos que uses con frecuencia.

Primero asegúrate que tu calzado esté limpio y libre de toda suciedad. Ahora toma un poco de canela con la mano y colócala en el pie izquierdo. Ahora póntelo y da tres pisadas mientras ponuncias lo siguiente: ‘mis caminos están abiertos, consigo lo que deseo, regreso a casa feliz’.

La idea es que vayas visualizando lo que necesitas y atraigas energía positiva, busques que la protección envuelva tus pies y te acompañe en cada paso que des al salir de casa. Cuando termines el ritual, agradece en voz baja o alta y continúa con tu rutina diaria.

