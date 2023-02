Durante mucho tiempo hemos pensado que nos crecerá una planta dentro de nuestro estómago si comemos las semillas o pepitas de la sandía. Es por ese mismo motivo que terminan en la basura. Sin embargo, desperdiciarlas significa un gran error por el gran valor nutricional que poseen.

Como se sabe, la sandía es la fruta del verano por excelencia. Desde hace uno años, su presencia es cada vez mayor en las fruterías y supermercados por su delicioso sabor. Pero también porque para muchos le resulta tan práctico consumirlo y, además, ayuda a regular la flora intestinal.

El gran temor que puede surgir no es precisamente cuántos trozos se puede comer al día, sino que nos vayamos a tragar alguna pepita o semilla del fruto. Lo primero que debes sacarte de la cabeza es que no crecerá ninguna planta si lo comes por accidente.

Lo segundo a tomar en cuenta es que tienen propiedades nutricionales muy interesantes para la salud. Es una fuente rica en citrulina y, además, cuenta con antioxidantes.

Por qué es un error botar las semillas

Las semillas son una fuente considerable de nutrientes en la dieta y tiene múltiples beneficios para la salud por su alto contenido de fibra, minerales, fenólicos y actividad antioxidante.

Eso sí, debes saber que existen dos tipos de semillas: las blancas y negras. Las pepitas negras son las semillas que comúnmente se encuentran en una sandía normal, mientras que las blancas son semillas inmaduras.

Si comiste alguna pepita de casualidad, no te preocupes. Ayudan al cuidado de la piel y el cabello, como también refuerzan el sistema inmunológico, son bajas en calorías y fortalecen los huesos.

