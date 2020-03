¿Alguna vez le has dado helado u otra golosina a tu perro? ¿Te has preguntado si le hace daño? La respuesta es sí. Aunque tu intención sea consentirlo y darle algo que incluso tu mascota parece disfrutar, la realidad es que eso podría poner en riesgo la salud de tu can causándole alergias, molestias digestivas y enfermedades graves e inclusive la muerte.

De acuerdo con varios especialistas y medico veterinarios darles golosinas humanas a los perros es un error que cometen muchas personas. Según la revista ‘Animales de compañía’, algunos de los alimentos que pueden ser perjudiciales para los canes están el queso, helado, galletas y chocolate.

El helado es un producto lácteo y procesado, características que a los perros podrían causarles diarrera y problemas gastrointestinales, así como de pancreatitis y daños en el hígado. Sin embargo, es importante aclarar que dependerá de la frecuencia de la ingesta, la raza del can y el organismo de cada animal, así lo indica el portal especializado “SuperCachorros“.

Un vocero de la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad Animal, una institución del gobierno Británico, habló del tema en entrevista al periódico británico “Daily Mail”, luego de que se difundirá una foto del Principe George, hijo de Kate Middleton y el Príncipe William, intentando darle de su helado al perro de la familia.

“Nos gustaría recomendarles a las personas ser precavidos a la hora de darle alimentos fabricados para humanos a sus mascotas. Productos como el chocolate pueden ser muy tóxicos y los helados podrían ser difíciles de digerir. En todo caso, les recomendamos prepararles un helado fabricado con ingredientes pet-friendly”, explicó.

HELADOS CASEROS

Pero también existen algunos expertos que consideran que en el helado casero es una buena opción para no dañar el organismo del mejor amigo del hombre, es decir le pueden ofrecer aquellos preparados en casa con frutas como los arándanos, plátanos, manzanas, peras, mangos, papayas, melones, ciruelas y naranjas, eso sí, debe ser a base agua y sin azúcar.

Si se opta por un producto comercial se recomienda verificar que el producto no contenga lactosa o azucares procesadas, incluso existe helados específicamente para perros. Sin embargo, lo mejor siempre será consultar con su veterinario.

Finalmente, recuerde que, si bien los canes pueden procesar cierta cantidad de lactosa, una gran cantidad de helado podría provocarle vómitos y diarrea. Además, un perro no sabe que alimentos le hacen daño, así que, si le vuelves a ofrecer helado, lo volverá a comer y se enfermará nuevamente.