Cheque de estímulo | Donald Trump | El brote del nuevo coronavirus COVID-19 ha golpeado a la población mundial, dejando más de 2,1 millones de infectados, más de 142.000 fallecidos y una gran desestabilización económica. Para frenar el avance de esta pandemia, miles de países han suspendido sus actividades en el sector público y privado golpeando las finanzas de las familias. Estados Unidos es el país con el mayor número de contagios, más de medio millón, que está sufriendo una fuerte paralización de su economía tras el cierre de negocios.

Frente a esta situación, el Gobierno del mandatario Donald Trump planteó al Congreso que se apruebe un paquete de estímulo de US$850 mil millones, incluido el envío de cheques de hasta US$1.200 a sus ciudadanos, algo que ya fue aprobado. De esta forma, se quiere ayudar a los estadounidenses a mitigar el golpe económico ocasionado por la emergencia del coronavirus.

Cheque Trump por coronavirus: ¿cómo calcular de cuánto será el cheque de ayuda que recibiré?

La norma en cuestión señala la entrega de US$ 1.200 por cada estadounidense en situación de pobreza; US$ 2.400 por pareja y US$ 500 adicionales por cada hijo menor de 17 años en casa. La misma ley señala que solo serán favorecidos los ciudadanos que reportaron ingresos de hasta US$ 75.000 en 2018 y las parejas que juntas rindieron plantillas con ingresos de hasta US$ 150.000.

La entrega se realizaría a partir de abril -quizá en la tercera semana del mes, según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin- por depósito directo a las cuentas bancarias de los beneficiarios. También serían enviados cheques por correo, pero estos tomarán más tiempo en llegar a los hogares.

El portal La Opinión calculó cuánto recibiría cada persona sola, con pareja con o sin hijos, según el paquete aprobado:

El beneficio incluye el envío de cheques de $1,200 a contribuyentes adultos y $500 por cada hijo, según el nivel de ingresos.

¿TODAVÍA NO HAS RECIBIDO TU CHEQUE DE ESTÍMULO? ESTO ES LO QUE DEBES HACER

Se espera que más de 80 millones de estadounidenses reciban su tan esperado cheque de estímulo antes del miércoles, ya que la primera ola de pagos se deposita en las cuentas de los contribuyentes.

“Si no los recibe antes del miércoles, podrá ingresar su información de depósito directo, y dentro de varios días, depositaremos automáticamente el dinero en su cuenta”, dijo el lunes el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. “Queremos hacer tanto de esto electrónicamente como podamos”.

Algunos contribuyentes ya informaron haber recibido su dinero, mientras que los que aún lo esperan podrán rastrearlo en línea a través de un nuevo portal creado esta semana por el Servicio de Impuestos Internos.

Coronavirus: Trump amenaza con suspender la contribución de Estados Unidos a la OMS. (AFP).

Para aquellos que aún no hayan recibido el cheque, tanto los declarantes como los que no lo hacen, también pueden presentar una solicitud en línea enviando su información de depósito directo si aún no está registrada en la agencia. La herramienta “Obtener mi pago” permitirá a las personas proporcionar su información bancaria para obtener el efectivo. (Debido a los enormes volúmenes de personas que intentaban consultar el sitio web, hubo una espera para la herramienta a partir del miércoles por la mañana).

Si los estadounidenses presentaron una declaración de impuestos de 2019 o 2018, que será utilizada por la agencia para calcular la elegibilidad, pero no proporcionó información de depósito directo, Mnuchin dijo que la herramienta se puede utilizar para ingresar la información necesaria. El pago debe llegar a su cuenta dentro de varios días.

En el corazón del plan de ayuda más grande en la memoria reciente hay cheques de $ 1,200 para individuos que ganan menos de $ 75,000 anualmente, $ 2,400 para parejas que ganan menos de $ 150,000 y $ 500 por cada niño. Los pagos se reducen para los que ganan más y se eliminan por completo para las personas que ganan más de $ 99,000 o las parejas que ganan más de $ 198,000.

Página web del gobierno de Estados Unidos.

GOLPE ECONÓMICO EN ESTADOS UNIDOS

Este dinero está destinado a mitigar el dolor financiero para los estadounidenses causado por la pandemia de coronavirus, que detuvo la economía. En solo tres semanas, más de 16 millones de estadounidenses solicitaron desempleo, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. El número récord es un signo sorprendente de la profundidad de la calamidad económica causada por el brote del virus.

La velocidad a la que se distribuye el dinero depende del método de presentación de impuestos de la gente y de si el gobierno tiene su información bancaria. Los pagos electrónicos se pueden desembolsar más rápido que los cheques en efectivo, que deben imprimirse y enviarse por correo por separado.

Se estima que el 80 por ciento de los contribuyentes podrán recibir el dinero fácilmente porque ya han compartido información de cuenta con el IRS.

“Si tenemos su información, la obtendrá dentro de dos semanas”, dijo Mnuchin la semana pasada. “Seguridad social, lo obtendrás muy rápido después de eso. Si no tenemos su información, tendrá un portal web simple, lo subiremos. Si no tenemos eso, le enviaremos cheques por correo.

Entrega de cheque a ciudadanos estadounidenses

DONALD TRUMP SUSPENDE FINANCIACIÓN DE ESTADOS UNIDOS A LA OMS

Después de días de especulación, el mandatario estadounidense anunció que su país suspende de forma temporal la aportación económica que le hace a la OMS, mientras investiga el papel que juega el organismo internacional en la actual crisis del coronavirus.

“Instruyo a mi gobierno a detener la financiación mientras se realiza una investigación sobre el papel de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la expansión del coronavirus”, dijo Trump.

"La OMS falló en su principal deber y debe rendir cuentas", agregó.

“Muchos países dijeron que iban a escuchar a la OMS y ahora tienen problemas que no pueden creer”, justificó Trump, quien criticó que el organismo no restringiera los viajes desde China, foco de origen de la pandemia.

Coronavirus: Trump niega estar politizando la pandemia como lo acusa el jefe de la OMS 09/04/2020

Trump, Macron y otros líderes se solidarizan con Boris Johnson, hospitalizado por coronavirus. (AFP)

