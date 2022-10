De seguro has escuchado desde el colegio, refiriéndonos a la clase de educación física si lo llevaste, que es importante hidratarse durante alguna actividad física porque podrías desmayarte o no rendir igual. Ello no está alejado de la realidad y en la siguiente nota te decimos por qué deberías reponer el líquido perdido mientras haces ejercicio.

Según Pilar Martín Escudero, médico del Centro Nacional de Investigación y Ciencias del Deporte de Madrid, sostiene que el agua y los electrolitos son indispensables para regular la temperatura corporal y, además, el intercambio de iones, los cuales son imprescindibles para la formación y conducción del estímulo nervioso, de acuerdo al portal Cuídate Plus.

Es por ese motivo que es recomendado aguantar la sed. No hidratarnos al correr, saltar o cargar peso no solo influirá en nuestro rendimiento, sino una serie de efectos negativos en nuestra salud.

Por qué debes hidratarse al hacer ejercicio

Escudero sostiene, según lo explicado líneas más arriba, la hidratación se mide en función de la pérdida de peso corporal. Es decir, mientras más porcentaje de peso pierdes al no hidratarte, podrás sufrir de alguna lesión interna o externa.

Por ejemplo, si pierdes entre un 1 y 2 por ciento del peso corporal, estarás propenso de sufrir algún calambre o tirón. Pero si el número varía entre 6 y un 10 por ciento del mismo, podrías presentar lesiones en los órganos internos, así lo informa Cuídate Plus.

En tanto, el portal Salud física, mental y espiritual sostiene que el mineral que más se pierde al sudar es el sodio. Al no hidratarse como se debe podrías padecer de Hiponatremia, que significa presentar “una cantidad baja de sodio en el plasma sanguíneo si se la compara con una cantidad no muy alta de agua perdida”. Existen tres tipos de hiponatremia: euvolémica, hipervolémica e hipovolémica.

Si vas a hacer alguna actividad física, lo recomendado es consumir 3,5 litros para 70 kg de peso. ¿En qué momento beber? Antes, durante y después del entrenamiento. Esto incrementará la hidratación en función del calor del ambiente y de esa forma nunca sobrepase el 1-2 por cierto de la pérdida de peso corporal.

De esa forma, no te desmayarás, no estarás propenso de sufrir alguna lesión y, sobre todo, rendirás de la mejor forma. Nunca te olvides de llevar tu tomatodo cuando vas al gimnasio o sales a dar una vuelta al parque.

El contenido proporcionado no pretende sustituir la consulta médica con un profesional. Si no está seguro de su condición médica o la de un miembro de su familia, consulte a un médico.

