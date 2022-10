No existe persona que no haya recurrido al borde del jersey o camiseta para limpiar sus anteojos, sin embargo, esta práctica no es recomendable porque solo dañará los cristales. En las siguientes líneas te traemos un truco casero a base de vinagre blanco, agua y un poco de lavavajillas líquido para dejar reluciente tus gafas.

Los errores más comunes a la hora de limpiar los anteojos es usar lo que llevas puesto o lo primero que tienes al alcance, puesto que ello en muchas ocasiones termina empeorando la situación o dañando los cristales.

En primer consejo es evitar usar nuestra ropa para quitar cualquier tipo de suciedad o lo nublado de los anteojos, porque pueden producir roces y arañazos o, en el peor de los casos, eliminar la capa de la lente para ver, así lo precisa el portal Trendencias.

Si eres de las personas que también emplean papel de cocina o servilletas para limpiarlos, estás cometiendo otro gran error. Solo dejarán residuos de pelusa y, además, puede quedar arañado la superficie del cristal.

En las siguientes líneas te traemos una solución casera con vinagre blanco, agua y un par de gotas de lavavajillas líquido.

El truco para limpiar tus anteojos nublados

Todos conocemos de las propiedades del vinagre blanco como desinfectante y limpieza del hogar. Para este truco casero, deberás contar con un pequeño pulverizador o botella de alcohol de mano para mezclar los siguientes ingredientes.

Añade un poco de vinagre blanco, luego dos partes de agua y un par de gotas de lavavajillas líquido. Agita un par de veces y eso será todo. ¿Así de sencillo? Efectivamente. Échalo en los cristales y pasa el trapito que normalmente viene con las gafas.

