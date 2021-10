Polémico. Uno de los actuales comediantes de México identificado como Carlos Ballarta se volvió viral en las redes sociales tras su dura crítica al programa “Chespirito”, creado por Roberto Gómez Bolaños. Sus palabras generaron malestar en los cibernautas quienes recuerdan con cariño las series del desaparecido actor que interpretó a “El Chavo del 8″.

Las redes sociales, en la actualidad, se han convertido en un espacio donde muchas personas pueden subir y generar contenido de diversas temáticas. Una de ellas es TikTok, donde se presentan videos o grabaciones de algún interés para un sector de la población.

Fue así que se pudo conocer que Carlos Ballarta, un humorista que realiza stand up comedy cuestionó las obras de Roberto Gómez Bolaños en el ámbito humorístico. En TikTok se publicó un fragmento de lo que fue su entrevista en el programa Versión Extendida con Tenoch Huerta.

El programa de Chespirito fue considerado como un fenómeno mundial.

¿QUIÉN ES CARLOS BALLARTA?

Carlos Ballarta nació en la Ciudad de México a finales de 1990. Toda su infancia y gran parte de su vida vivió en el municipio de Chicoloapan, en el Estado de México. Tras concluir el colegio estudió actuación.

Fue en el 2012 cuando decidió dedicarse a la comedia y para ello se especializó en el stand up. Su primera presentación fue en el bar Beer Hall (México).

Esto le sirvió para que en el 2013 y 2014 lo invitarán a ser parte del programa STANDparados con Adal Ramones y de “Comedy Central Presenta: Stand Up.

Pero se hizo famoso durante el programa “Es de noche… y ya llegué” mediante un sketch en vivo orientado en una rutina escrita por el comediante.

Carlos Ballarta es un comediante mexicano que ha criticado a Chespirito. Aquí se le ve en el escenario.

Carlos Ballarta se caracteriza por tener su cabello largo color negro y usar lentes oscuros.

En el 2020 fue elegido por Louis C.K para abrir uno de sus shows en México en el Teatro Metropolitan. Actualmente, está en Netflix con dos especiales: “El amor es de pvtos” y “Furiañera”.

¿QUÉ DIJO CARLOS BALLARTA DE “CHESPIRITO”?

Carlos Ballarta se volvió en tendencia en las redes sociales luego de criticar duramente al programa “Chespirito” de Roberto Gómez Bolaños, el desaparecido actor que también creó series como “El Chavo del 8″, “El Chapulín Colorado”, “Los Chifladitos”, entre otros.

Fue mediante el TikTok donde se pudo ver un fragmento de su entrevista en el programa Versión Extendida con Tenoch Huerta.

“Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. No toda, pero siento que, al menos en cuanto a comicidad, Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana (…) Yo al menos en mi casa, si hay algo que no le dejó ver a mi hijo es esa pendejada, la neta”, expresó en esa ocasión.

Como parte de sus argumentos también se refirió a cuando el elenco de “Chespirito” viajó a Chile donde realizó dos presentaciones.

“Y digo, por una cuestión de dignidad, de saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en 2 fechas en el Estadio Nacional, donde habían torturado estudiantes (…) Por el hecho que lo recibió Pinochet con pinches honores de jefe de estado, por el hecho que fue un éxito durante todas las dictaduras. Lo que yo pensaba es: ¿Qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar? ¿Qué no censuraron? Chespirito”, acotó.

Carlos Ballarta es una de sus tantas presentaciones dedicándose al Stand up.

REACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES CONTRA CARLOS BALLARTA

Las palabras de Carlos Ballarta no fueron bien recibidas por la comunidad en redes sociales quienes lamentaron ese tipo de expresiones de un comediante.

Entre los distintos mensajes que se pudieron ver en las redes sociales se encuentran este tipo de comentarios:

“Hubiera sido más fácil que dijera que no le gustaba la comedia de Chespirito y ya”. “Ahora no tiene trabajo y se cuelga de la fama de aquel señor”. “Sólo hablan del pasado, pero no hablan del presente que vivimos, este hombre hubiera hablado de eso cuando él estaba vivo”. “O sea, comienza diciendo que la comedia no es para reflexionar, pero le molesta Chespirito por no haber sido contestatario o crítico con las dictaduras”, entre otros.

Sin embargo, también hubo quienes apoyaron su postura. Estos son algunos de los comentarios. “Al fin alguien que habla con razón”, “Potente Ballarta, medio falaz, pero potente, se esfuerza por pensar”, “Vendieron la idea de que no importaba si el chavo era huérfano viviendo en la pobreza, ignorando su realidad”, entre otros.

INFLUENCER CHUMEL TORRES PIDIÓ PARA LA OBRA DE CARLOS BALLARTA

Quien también tomó conocimiento del tema fue el influencer Chumel Torres quien usó sus redes sociales como Twitter para pronunciarse sobre el caso y defender al recordado “Chavo del 8″. En ese sentido, solicitó separar la obra del artista, además, señaló que algunos comediantes estuvieron ligados a la política.

“Vato, a Cantinflas le pagó toda la carrera el PRI. Juan Gabriel cantaba en fiestas de gobernadores priistas . Los Tigres en fiestas de narcos. Separen la obra del artista o se van a quedar admirando a nadie”, publicó.